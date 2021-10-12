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Начался официальный визит президента Грузии в Австрию
Начался официальный визит президента Грузии в Австрию
Саломе Зурабишвили в рамках визита примет участие в грузино-австрийском бизнес-форуме 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Австрии, сообщается на сайте администрации главы грузинского государства.В международном аэропорту Вены президента Грузии встретили представители министерства иностранных дел Австрии.Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан&gt;&gt;По словам посла Грузии в Австрии Кетевана Цихелашвили, первый официальный визит президента в Австрию является очень важным позитивным импульсом для дальнейшего развития отношений между двумя странами."В рамках этого визита состоятся встречи с генеральным секретарем ОБСЕ, а также c группой женщин-послов в ОБСЕ. Президент очень заинтересована в продвижении повестки дня "Женщина, мир, безопасность" на международном уровне в рамках ОБСЕ. Это в прямой связи с главным вызовом для нас – с мирным решением конфликта и безопасностью населения. Естественно, вовлеченность женщин-лидеров будет еще больше содействовать решению этой задачи", – заявил Цихелашвили.Свой визит в Вену президент начала со встречи с работающими в Австрии соотечественниками – представителями сферы искусства и медицины.Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран&gt;&gt;Уже во вторник, 12 октября, в президентском дворце Габсбургов состоится официальная церемония встречи президента Грузии, затем главы двух стран Александер Ван дер Беллен и Саломе Зурабишвили проведут переговоры тет-а-тет.После делегации встретятся в расширенном формате. Президенты также сделают совместное заявление для прессы.Кроме того, Зурабишвили откроет грузино-австрийский бизнес-форум. К участникам форума также обратится президент Австрии. Состоится презентация австрийских и грузинских компаний.Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, австрия, визит, президент грузии

Начался официальный визит президента Грузии в Австрию

10:07 12.10.2021 (обновлено: 12:09 12.10.2021)
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© President of GeorgiaОфициальный визит президента Грузии в Австрию
Официальный визит президента Грузии в Австрию - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© President of Georgia
Саломе Зурабишвили в рамках визита примет участие в грузино-австрийском бизнес-форуме
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Австрии, сообщается на сайте администрации главы грузинского государства.
В международном аэропорту Вены президента Грузии встретили представители министерства иностранных дел Австрии.
Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан>>
По словам посла Грузии в Австрии Кетевана Цихелашвили, первый официальный визит президента в Австрию является очень важным позитивным импульсом для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
"В рамках этого визита состоятся встречи с генеральным секретарем ОБСЕ, а также c группой женщин-послов в ОБСЕ. Президент очень заинтересована в продвижении повестки дня "Женщина, мир, безопасность" на международном уровне в рамках ОБСЕ. Это в прямой связи с главным вызовом для нас – с мирным решением конфликта и безопасностью населения. Естественно, вовлеченность женщин-лидеров будет еще больше содействовать решению этой задачи", – заявил Цихелашвили.
Свой визит в Вену президент начала со встречи с работающими в Австрии соотечественниками – представителями сферы искусства и медицины.
Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран>>
Уже во вторник, 12 октября, в президентском дворце Габсбургов состоится официальная церемония встречи президента Грузии, затем главы двух стран Александер Ван дер Беллен и Саломе Зурабишвили проведут переговоры тет-а-тет.
После делегации встретятся в расширенном формате. Президенты также сделают совместное заявление для прессы.
Кроме того, Зурабишвили откроет грузино-австрийский бизнес-форум. К участникам форума также обратится президент Австрии. Состоится презентация австрийских и грузинских компаний.
Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.
Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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