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Новая пара в Голливуде: Селена Гомес встречается с Крисом Эвансом?
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Слухи о романе певицы и "капитана Америки" возникли не просто так и произвели настоящий фурор в Сети
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Американская певица Селена Гомес и актер Крис Эванс встречаются – в этом уверены иностранные СМИ и поклонники обоих артистов.
В далеком 2015 году Гомес пришла на ток-шоу Энди Коэна, где призналась, что ей нравится Крис Эванс. А спустя годы пару заметили вместе – сначала на выходе из одной студии, а после на свидании в ресторане.
If THE RUMORS ABOUT SELENA GOMEZ AND CHRIS EVANS IS A REAL THING, THEY'LL BE THE MOST POWERFUL COUPLE EVER. pic.twitter.com/QaM1mHRGkp— SUSIE + CHANNEL⁷🐰🦊 (@beenieforsjk) October 7, 2021
Теперь поклонники уверены, что Гомес добилась своего и начала встречаться с давним кумиром Эвансом, известным по роли Капитана Америка в фильмах Marvel. Еще одно подтверждение этому заметили пользователи Инстаграм – Эванс неожиданно подписался на Гомес и начал активно лайкать ее посты.
Поклонники Селены не могут скрыть своего волнения и радости за звезду. Певица долго не могла забыть экс-бойфренда Джастина Бибера, а короткий роман с музыкантом Weeknd закончился ничем.
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