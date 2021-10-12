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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211012/novaya-para-v-gollivude-selena-gomes-vstrechaetsya-s-krisom-evansom-260430181.html
Новая пара в Голливуде: Селена Гомес встречается с Крисом Эвансом?
Новая пара в Голливуде: Селена Гомес встречается с Крисом Эвансом?
Слухи о романе певицы и "капитана Америки" возникли не просто так и произвели настоящий фурор в Сети 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T14:15+0400
2021-10-12T14:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
селена гомес
джастин бибер
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Американская певица Селена Гомес и актер Крис Эванс встречаются – в этом уверены иностранные СМИ и поклонники обоих артистов. В далеком 2015 году Гомес пришла на ток-шоу Энди Коэна, где призналась, что ей нравится Крис Эванс. А спустя годы пару заметили вместе – сначала на выходе из одной студии, а после на свидании в ресторане. Теперь поклонники уверены, что Гомес добилась своего и начала встречаться с давним кумиром Эвансом, известным по роли Капитана Америка в фильмах Marvel. Еще одно подтверждение этому заметили пользователи Инстаграм – Эванс неожиданно подписался на Гомес и начал активно лайкать ее посты. Поклонники Селены не могут скрыть своего волнения и радости за звезду. Певица долго не могла забыть экс-бойфренда Джастина Бибера, а короткий роман с музыкантом Weeknd закончился ничем. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Новая пара в Голливуде: Селена Гомес встречается с Крисом Эвансом?

14:15 12.10.2021
214
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Селена Гомес
Актриса Селена Гомес - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Слухи о романе певицы и "капитана Америки" возникли не просто так и произвели настоящий фурор в Сети
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Американская певица Селена Гомес и актер Крис Эванс встречаются – в этом уверены иностранные СМИ и поклонники обоих артистов.
В далеком 2015 году Гомес пришла на ток-шоу Энди Коэна, где призналась, что ей нравится Крис Эванс. А спустя годы пару заметили вместе – сначала на выходе из одной студии, а после на свидании в ресторане.
Теперь поклонники уверены, что Гомес добилась своего и начала встречаться с давним кумиром Эвансом, известным по роли Капитана Америка в фильмах Marvel. Еще одно подтверждение этому заметили пользователи Инстаграм – Эванс неожиданно подписался на Гомес и начал активно лайкать ее посты.
Поклонники Селены не могут скрыть своего волнения и радости за звезду. Певица долго не могла забыть экс-бойфренда Джастина Бибера, а короткий роман с музыкантом Weeknd закончился ничем.
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