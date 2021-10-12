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https://sputnik-georgia.ru/20211012/syn---pumba-beremennaya-nyusha-vyskazalas-ob-imeni-vtorogo-malysha--260485315.html
Сын - Пумба? Беременная Нюша высказалась об имени второго малыша
Сын - Пумба? Беременная Нюша высказалась об имени второго малыша
Певица задумалась - как бы она хотела назвать своего ребенка. А также решила спросить совета у подписчиков в Инстаграм. 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T19:34+0400
2021-10-12T19:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российская певица Нюша решила выбрать имя для своего будущего малыша: беременная звезда обратилась за советом к поклонникам. Исполнительница хита "Вою на Луну" счастлива в браке с предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги воспитывают дочь Симбу, которой скоро исполнится три года, и ждут пополнения в своей семье. Недавно Нюша устроила вечеринку в честь будящего малыша, где узнала, что ждет сына.Певица пообещала, что назовет второго ребенка не менее ярко, чем первого: звезда встала перед выбором и обратилась к фанатам за советом. "Быть ли Пумбе? Совсем не представляю, какое имя ждет малыша", - написала звезда в Инстаграм и призналась, что даже не думала, как назвать сына. Певица также показала снимки, сделанные во время вечеринки. На фото Нюша позировала с семьей в оранжевом платье, белой куртке и босоножках. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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нюша, российский шоу-бизнес

Сын - Пумба? Беременная Нюша высказалась об имени второго малыша

19:34 12.10.2021
164
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
/
Перейти в фотобанк
Певица задумалась - как бы она хотела назвать своего ребенка. А также решила спросить совета у подписчиков в Инстаграм.
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российская певица Нюша решила выбрать имя для своего будущего малыша: беременная звезда обратилась за советом к поклонникам.
Исполнительница хита "Вою на Луну" счастлива в браке с предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги воспитывают дочь Симбу, которой скоро исполнится три года, и ждут пополнения в своей семье.
Недавно Нюша устроила вечеринку в честь будящего малыша, где узнала, что ждет сына.
Певица пообещала, что назовет второго ребенка не менее ярко, чем первого: звезда встала перед выбором и обратилась к фанатам за советом.
"Быть ли Пумбе? Совсем не представляю, какое имя ждет малыша", - написала звезда в Инстаграм и призналась, что даже не думала, как назвать сына.
Певица также показала снимки, сделанные во время вечеринки. На фото Нюша позировала с семьей в оранжевом платье, белой куртке и босоножках.
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