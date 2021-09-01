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Такие модницы: беременная Нюша и ее дочь в одинаковых образах умилили Сеть
13:10 01.09.2021 (обновлено: 13:15 01.09.2021)
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© photo: Sputnik / Grigory Sisoev/
Поклонники оценили трогательные фотографии звезды с маленькой наследницей - Симба растет настоящей копией мамы
ТбИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российская певица Нюша умилила фанатов: беременная звезда выложила трогательные снимки, на которых позировала с дочкой в одинаковых нарядах.
После того, как Анна Шурочкина заявила, что ждет второго ребенка, она стала чаще показывать свою изменившуюся фигуру, выбирая самые откровенные наряды. Маленькая дочь артистки также без ума от платьев знаменитой мамы.
Не так давно исполнительница хита "Вою на Луну" порадовала подписчиков Instagram, опубликовав трогательную фотосессию. На серии кадров певица позировала с дочкой Симбой.
В один момент звезда и ее наследница начали играть, игнорируя камеру. Нюша и Симба выбрали одинаковые луки с красно-белыми принтами, похожими на цветы. Певица облачилась в короткое платье, в то время как ее дочь - в тунику с брюками.
Родственницы подобрали похожую обувь, а Нюша надела высокие перчатки. "Copy Cats. Сказала - хочу платье, как у мамы! Сказано - сделано", - написала певица в посте и очаровала подписчиков.
"Доченька в маму пошла", "Модницы", "Такие милашки", "Как мило!", "Симба - вылитая Ню", - прокомментировали в Сети.
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