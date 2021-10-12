https://sputnik-georgia.ru/20211012/ubiystvo-kennedi-v-gruzii-obvinyaemye-otpravleny-za-reshetku-260476049.html

Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку

Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку

Подсудимые не признают своей вины, уверяя, что иностранец сам упал в реку 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T15:39+0400

2021-10-12T15:39+0400

2021-10-12T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Горийский районный суд во вторник избрал заключение в качестве меры пресечения для всех пятерых задержанных по делу об убийстве и ограблении гражданина Великобритании Томаса Кеннеди.На суде обвиняемые заявили, что не согласны с обвинениями и не признают своей вины.Грузинская полиция раскрыла убийство Кеннеди – гражданина Великобритании>>Защита собирается обжаловать решение судьи Гоги Купреишвили в Апелляционном суде. По словам адвокатов, обвиняемые не бросали Кеннеди в воду, а он упал в реку случайно, когда убегал. Досудебное слушание по делу состоится 8 ноября. В связи с тем, что один из обвиняемых является несовершеннолетним, судебное заседание проходит в закрытом режиме.Детали убийстваПо данным следствия, 7 октября 2021 года четверо подозреваемых решили ограбить гражданина Великобритании. О своих планах они рассказали еще одному приятелю, но тот отказался принимать участие в преступлении.Злоумышленники на привокзальной территории в Гори силой отняли у молодого мужчины мобильный телефон и банковскую карту, избив жертву до такого состояния, что последний потерял сознание. С целью скрыть следы преступления они сбросили иностранца в Куру (Мтквари).Полиция задержала обвиняемых спустя три дня после преступления.По данным СМИ, 28-летний Томас Кеннеди был музыкантом и автором песен. В Грузию он приехал 30 августа. Тело гражданина Великобритании 8 октября обнаружил пастух на берегу реки Кура недалеко от села Уплисцихе Горийского муниципалитета на востоке страны.Четверо задержанных обвиняются в убийстве и грабеже, еще один – в недонесении о тяжком преступлении. Четверым из них грозит от 13 до 17 лет тюрьмы, а пятому фигуранту – от трех до семи лет за недонесение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/obvinyaemym-v-ubiystve-kennedi-v-gruzii-grozit-do-17-let-tyurmy-260466945.html

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