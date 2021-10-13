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Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда
Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда
в высокогорном регионе Грузии приступили в уборке винограда уникальных сортов
2021-10-13T07:32+0400
2021-10-13T07:32+0400
2021-10-13T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Более одной тысячи тонн винограда "Александроули" и "Муджуретули" переработали в регионе Рача (Западная Грузия) по данным на 12 октября, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии. В Раче произрастают два уникальных сорта черного винограда – "Александроули" и "Муджуретули", из которых делают только один вид вина – легендарную "Хванчкару".Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году>>Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе ртвели подключены ампелографы, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "Александроули" и "Муджуретули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.Для организованного проведения ртвели в городе Амбролаури открыт координационный штаб, в котором к этому времени зарегистрированы до 30 винных компаний.Пункты приема винограда работают на 17 локациях.В ведомстве отмечают, что в связи с пандемией коронавируса спрос перерабатывающих предприятий на виноград в странах с развитой винодельческой промышленностью снизился.С целью поддержки фермеров правительство Грузии решило субсидировать некоторые сорта винограда как в Кахети, так и в Раче.Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели>>В высокогорном регионе субсидию получат компании, которые закупают и перерабатывают не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенных в микрозоне "Хванчкары". При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 7 лари за килограмм. Государственная субсидия составляет 3 лари за каждый килограмм.Сдача винограда, собранного в Раче, происходит на основании выписки из кадастра виноградарства, выданной Национальным агентством вина. Такая выписка есть примерно у 1,7 тысячи виноградарей в муниципалитете Амбролаури.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
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экономика, новости, грузия, рача, ртвели 2021
Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда
Сбор винограда, который в Грузии называют ртвели, из главного виноградника страны – Кахети, переместился в Рачу
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
Более одной тысячи тонн винограда "Александроули" и "Муджуретули" переработали в регионе Рача (Западная Грузия) по данным на 12 октября, говорится в сообщении
Национального агентства вина Грузии.
В Раче произрастают два уникальных сорта черного винограда – "Александроули" и "Муджуретули", из которых делают только один вид вина – легендарную "Хванчкару".
Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе ртвели подключены ампелографы, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "Александроули" и "Муджуретули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.
Для организованного проведения ртвели в городе Амбролаури открыт координационный штаб, в котором к этому времени зарегистрированы до 30 винных компаний.
Пункты приема винограда работают на 17 локациях.
В ведомстве отмечают, что в связи с пандемией коронавируса спрос перерабатывающих предприятий на виноград в странах с развитой винодельческой промышленностью снизился.
С целью поддержки фермеров правительство Грузии решило субсидировать некоторые сорта винограда как в Кахети, так и в Раче.
В высокогорном регионе субсидию получат компании, которые закупают и перерабатывают не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенных в микрозоне "Хванчкары". При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 7 лари за килограмм. Государственная субсидия составляет 3 лари за каждый килограмм.
Сдача винограда, собранного в Раче, происходит на основании выписки из кадастра виноградарства, выданной Национальным агентством вина. Такая выписка есть примерно у 1,7 тысячи виноградарей в муниципалитете Амбролаури.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.