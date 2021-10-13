Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211013/rtveli-2021-na-rodine-khvanchkary-pererabotano-do-odnoy-tysyachi-tonn-vinograda-260467818.html
Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда
Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда
в высокогорном регионе Грузии приступили в уборке винограда уникальных сортов
2021-10-13T07:32+0400
2021-10-13T07:32+0400
экономика
новости
грузия
рача
ртвели 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/51/246825140_278:398:2157:1455_1920x0_80_0_0_4479b138a637551a9be6dee09b685c8b.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Более одной тысячи тонн винограда "Александроули" и "Муджуретули" переработали в регионе Рача (Западная Грузия) по данным на 12 октября, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии. В Раче произрастают два уникальных сорта черного винограда – "Александроули" и "Муджуретули", из которых делают только один вид вина – легендарную "Хванчкару".Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году&gt;&gt;Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе ртвели подключены ампелографы, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "Александроули" и "Муджуретули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.Для организованного проведения ртвели в городе Амбролаури открыт координационный штаб, в котором к этому времени зарегистрированы до 30 винных компаний.Пункты приема винограда работают на 17 локациях.В ведомстве отмечают, что в связи с пандемией коронавируса спрос перерабатывающих предприятий на виноград в странах с развитой винодельческой промышленностью снизился.С целью поддержки фермеров правительство Грузии решило субсидировать некоторые сорта винограда как в Кахети, так и в Раче.Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели&gt;&gt;В высокогорном регионе субсидию получат компании, которые закупают и перерабатывают не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенных в микрозоне "Хванчкары". При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 7 лари за килограмм. Государственная субсидия составляет 3 лари за каждый килограмм.Сдача винограда, собранного в Раче, происходит на основании выписки из кадастра виноградарства, выданной Национальным агентством вина. Такая выписка есть примерно у 1,7 тысячи виноградарей в муниципалитете Амбролаури.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/51/246825140_444:380:2162:1669_1920x0_80_0_0_13fb714415b9efe4e38e7e787c1e7fb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, рача, ртвели 2021

Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда

07:32 13.10.2021
209
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСбор урожая винограда "ртвели" в высокогорном регионе Рача
Сбор урожая винограда ртвели в высокогорном регионе Рача - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сбор винограда, который в Грузии называют ртвели, из главного виноградника страны – Кахети, переместился в Рачу
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Более одной тысячи тонн винограда "Александроули" и "Муджуретули" переработали в регионе Рача (Западная Грузия) по данным на 12 октября, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
В Раче произрастают два уникальных сорта черного винограда – "Александроули" и "Муджуретули", из которых делают только один вид вина – легендарную "Хванчкару".
Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году>>
Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе ртвели подключены ампелографы, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "Александроули" и "Муджуретули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.
Для организованного проведения ртвели в городе Амбролаури открыт координационный штаб, в котором к этому времени зарегистрированы до 30 винных компаний.
Пункты приема винограда работают на 17 локациях.
В ведомстве отмечают, что в связи с пандемией коронавируса спрос перерабатывающих предприятий на виноград в странах с развитой винодельческой промышленностью снизился.
С целью поддержки фермеров правительство Грузии решило субсидировать некоторые сорта винограда как в Кахети, так и в Раче.
Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели>>
В высокогорном регионе субсидию получат компании, которые закупают и перерабатывают не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенных в микрозоне "Хванчкары". При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 7 лари за килограмм. Государственная субсидия составляет 3 лари за каждый килограмм.
Сдача винограда, собранного в Раче, происходит на основании выписки из кадастра виноградарства, выданной Национальным агентством вина. Такая выписка есть примерно у 1,7 тысячи виноградарей в муниципалитете Амбролаури.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на среду – 3,1329 GEL/$1
09:01Рекорд по строительству новых дорог планируют установить в Грузии
08:31Страны G20 сочли необходимым постоянное присутствие ООН в Афганистане
08:01Пашинян оценил переговоры с Путиным
07:32Ртвели 2021: на родине "Хванчкары" переработано до одной тысячи тонн винограда
07:01Жители Батуми бьют тревогу после трагедии
01:31Министр обороны США посетит Грузию на следующей неделе
01:03Долгожданная победа: сборная Грузии по футболу обыграла Косово
ВчераЖителей Швеции привили просроченной вакциной от коронавируса
ВчераО чем говорили на встрече Путин и Пашинян
ВчераОмбудсмен Грузии: Саакашвили может отказаться от медпомощи
ВчераНеобходимо остановить "аморальную" ревакцинацию от COVID - призыв главы ВОЗ
ВчераСпециальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили
ВчераВ мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
ВчераПрава Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем
ВчераПолиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду
ВчераГлава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира
ВчераГлава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд
ВчераПод натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим
ВчераГрузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар"