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Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году
Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году
В рамках новой программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы, если они в текущем году экспортируют больше вина, чем в прошлом году 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T20:38+0400
2021-09-27T20:51+0400
экономика
новости
грузия
грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинские предприниматели смогут воспользоваться льготными агрокредитами на приобретение бутылок, пробок и ящиков для вина, сообщает Минсельхоз страны.Для максимального увеличения продаж грузинского вина на экспортных рынках правительство на заседании в понедельник внесло изменения в проект "Льготный агрокредит". Цель нововведения дать возможность грузинскому вину занять важное место среди известных винодельческих и экспортных стран.Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели &gt;&gt;Для увеличения экспорта качественного грузинского вина правительство предприняло ряд мер. В частности, начато грантовое софинансирование для роста маркетинговых мероприятий.В рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше литров вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари.По информации Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.Россия остается основным покупателем грузинских вин &gt;&gt;В целом, в 2020 году из страны вывезли 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира. Экспорт осуществили 376 компаний.Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари.К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.Для улучшения производительных процессов первичного производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в текущем году выдано 3,9 тысячи кредитов на сумму 880 миллионов лари. Софинансирование Агентства развития села превышает 11,4 миллиона лари.Читайте также:Ртвели-2021: сбор урожая винограда в Кахети проходит беспрепятственноГрузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в ГерманииГрузия заработает миллиард долларов от экспорта вина за 10 лет - прогноз премьераПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, грузинское вино

Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году

20:38 27.09.2021 (обновлено: 20:51 27.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В рамках новой программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы, если они в текущем году экспортируют больше вина, чем в прошлом году
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинские предприниматели смогут воспользоваться льготными агрокредитами на приобретение бутылок, пробок и ящиков для вина, сообщает Минсельхоз страны.
Для максимального увеличения продаж грузинского вина на экспортных рынках правительство на заседании в понедельник внесло изменения в проект "Льготный агрокредит". Цель нововведения дать возможность грузинскому вину занять важное место среди известных винодельческих и экспортных стран.
Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели >>
Для увеличения экспорта качественного грузинского вина правительство предприняло ряд мер. В частности, начато грантовое софинансирование для роста маркетинговых мероприятий.
В рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше литров вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.
Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари.
По информации Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.
Россия остается основным покупателем грузинских вин >>
В целом, в 2020 году из страны вывезли 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира. Экспорт осуществили 376 компаний.
Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.
Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари.
К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.
Для улучшения производительных процессов первичного производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в текущем году выдано 3,9 тысячи кредитов на сумму 880 миллионов лари. Софинансирование Агентства развития села превышает 11,4 миллиона лари.
Читайте также:
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