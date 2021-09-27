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Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году

Грузия планирует экспортировать 100 миллионов бутылок вина в 2021 году

В рамках новой программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы, если они в текущем году экспортируют больше вина, чем в прошлом году 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T20:38+0400

2021-09-27T20:38+0400

2021-09-27T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинские предприниматели смогут воспользоваться льготными агрокредитами на приобретение бутылок, пробок и ящиков для вина, сообщает Минсельхоз страны.Для максимального увеличения продаж грузинского вина на экспортных рынках правительство на заседании в понедельник внесло изменения в проект "Льготный агрокредит". Цель нововведения дать возможность грузинскому вину занять важное место среди известных винодельческих и экспортных стран.Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели >>Для увеличения экспорта качественного грузинского вина правительство предприняло ряд мер. В частности, начато грантовое софинансирование для роста маркетинговых мероприятий.В рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше литров вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари.По информации Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.Россия остается основным покупателем грузинских вин >>В целом, в 2020 году из страны вывезли 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира. Экспорт осуществили 376 компаний.Минсельхоз активно работает над развитием сельскохозяйственного производства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам под низкий процент.Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари.К проекту подключены более 10 коммерческих банков и четыре лизинговые организации.Для улучшения производительных процессов первичного производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в текущем году выдано 3,9 тысячи кредитов на сумму 880 миллионов лари. Софинансирование Агентства развития села превышает 11,4 миллиона лари.Читайте также:Ртвели-2021: сбор урожая винограда в Кахети проходит беспрепятственноГрузинские винные компании завоевали медали на конкурсе в ГерманииГрузия заработает миллиард долларов от экспорта вина за 10 лет - прогноз премьераПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, грузинское вино