https://sputnik-georgia.ru/20211013/saakashvili-mogut-doprosit-po-delu-o-david-garedzhi-260514431.html
Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
В настоящее время Саакашвили находится под стражей в руставской тюрьме по ряду других дел 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T16:14+0400
2021-10-13T16:14+0400
2021-10-13T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут допросить по делу о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран, заявил прокурор Михаил Садрадзе журналистам."Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину>>Расследование дела Генеральная прокуратура Грузии начала осенью 2020 года. По делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.Прокуратура не исключила задержания и других лиц по этому делу. Оппозиция считает, что обвинение может быть предъявлено и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.Из-за замены судьи Тбилисский городской суд в среду заново начал рассмотрение по существу дела. Вместо Дали Метревели, которая вышла из процесса по состоянию здоровья, дело рассматривает судья Нино Начкебия.Очередное заседание по делу состоится 27 октября, в ходе которого будут допрошены свидетели обвинения.Детали делаОсенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, михаил саакашвили, давид-гареджи, ажиотаж вокруг давид-гареджи - судьба грузинской святыни, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
16:14 13.10.2021 (обновлено: 16:20 13.10.2021)
В настоящее время Саакашвили находится под стражей в руставской тюрьме по ряду других дел
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут допросить по делу о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран, заявил прокурор Михаил Садрадзе журналистам.
Расследование дела Генеральная прокуратура Грузии начала осенью 2020 года. По делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Прокуратура не исключила задержания и других лиц по этому делу. Оппозиция считает, что обвинение может быть предъявлено и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
"Главный акцент этого следствия в том, чтобы выявить лица, отдающие поручение. Именно в этом контексте я упомянул, что будут проведены абсолютно все следственные действия, будут опрошены все фигуранты дела, и это также может быть Михаил Саакашвили", - заявил прокурор Михаил Садрадзе журналистам.
Из-за замены судьи Тбилисский городской суд в среду заново начал рассмотрение по существу дела. Вместо Дали Метревели, которая вышла из процесса по состоянию здоровья, дело рассматривает судья Нино Начкебия.
Очередное заседание по делу состоится 27 октября, в ходе которого будут допрошены свидетели обвинения.
Детали дела
Осенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.
По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".
На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.
У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.
Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.
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