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https://sputnik-georgia.ru/20211013/saakashvili-mogut-doprosit-po-delu-o-david-garedzhi-260514431.html
Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
В настоящее время Саакашвили находится под стражей в руставской тюрьме по ряду других дел 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T16:14+0400
2021-10-13T16:20+0400
новости
михаил саакашвили
давид-гареджи
ажиотаж вокруг давид-гареджи - судьба грузинской святыни
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут допросить по делу о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран, заявил прокурор Михаил Садрадзе журналистам."Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину&gt;&gt;Расследование дела Генеральная прокуратура Грузии начала осенью 2020 года. По делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.Прокуратура не исключила задержания и других лиц по этому делу. Оппозиция считает, что обвинение может быть предъявлено и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.Из-за замены судьи Тбилисский городской суд в среду заново начал рассмотрение по существу дела. Вместо Дали Метревели, которая вышла из процесса по состоянию здоровья, дело рассматривает судья Нино Начкебия.Очередное заседание по делу состоится 27 октября, в ходе которого будут допрошены свидетели обвинения.Детали делаОсенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211013/delo-kartografov-sud-zanovo-nachinaet-protsess-po-david-garedzhi-260510486.html
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новости, михаил саакашвили, давид-гареджи, ажиотаж вокруг давид-гареджи - судьба грузинской святыни, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи

16:14 13.10.2021 (обновлено: 16:20 13.10.2021)
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© Sputnik / STRINGERГраница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи
Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / STRINGER
В настоящее время Саакашвили находится под стражей в руставской тюрьме по ряду других дел
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут допросить по делу о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран, заявил прокурор Михаил Садрадзе журналистам.
"Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину>>
Расследование дела Генеральная прокуратура Грузии начала осенью 2020 года. По делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Прокуратура не исключила задержания и других лиц по этому делу. Оппозиция считает, что обвинение может быть предъявлено и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

"Главный акцент этого следствия в том, чтобы выявить лица, отдающие поручение. Именно в этом контексте я упомянул, что будут проведены абсолютно все следственные действия, будут опрошены все фигуранты дела, и это также может быть Михаил Саакашвили", - заявил прокурор Михаил Садрадзе журналистам.

Из-за замены судьи Тбилисский городской суд в среду заново начал рассмотрение по существу дела. Вместо Дали Метревели, которая вышла из процесса по состоянию здоровья, дело рассматривает судья Нино Начкебия.
Очередное заседание по делу состоится 27 октября, в ходе которого будут допрошены свидетели обвинения.

Детали дела

Осенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.
По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".
На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи
15:11
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У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.
Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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