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"Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину

"Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину

Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T13:25+0400

2021-10-13T13:25+0400

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политика

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину, и это может быть не только экстрадиция, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.Он добавил, что как только Киев определится с тем, каким путем будет добиваться возвращения на Украину Саакашвили, МИД сообщит об этом."Еще раз подчеркиваю, что Михаил Саакашвили является гражданином нашей страны, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда мы проинформируем вас", – обещает Кулеба.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили