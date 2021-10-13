https://sputnik-georgia.ru/20211013/tbilisoba--kak-gorod-otmetit-svoy-den-na-etot-raz-260501592.html

"Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз

"Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз

Большую часть денег, предназначенных на организацию "Тбилисоба", мэр города перечислит в фонд помощи пострадавшим в Батуми 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T14:03+0400

2021-10-13T14:03+0400

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грузия

каха каладзе

тбилисоба

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. День города – "Тбилисоба" в этом году пройдет скромно, из традиционных мероприятий состоится церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и будут проведены сельскохозяйственные ярмарки "Дары осени".Как заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, запланированный праздничный онлайн-концерт отменяется. Деньги, выделенные на его проведение, будут перечислены в фонд помощи пострадавшим от разрушения жилого дома в Батуми.Празднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми>>При обрушении целого подъезда пятиэтажного дома в Батуми, погибли девять человек, в том числе трое детей, 12 семей остались без крова над головой."Произошла трагедия. Для нас принципиально важно помочь этим семьям. Тбилиси всегда стоит рядом с тем, кто попал в сложную ситуацию, поэтому было принято такое решение. Несмотря на то, что концерт отменен, мы не нарушим тбилисскую традицию, и в этом году наградим "Почетных тбилисцев", – заявил мэр.Традиционные сельскохозяйственные ярмарки на "Тбилисоба не отменяютсяНе будет нарушена, по словам мэра, и традиция проведения на "Тбилисоба" сельскохозяйственных ярмарок. По его словам, 23-24 октября в Тбилиси съедутся фермеры со всей Грузии и доставят в столицу плоды своего труда."Для этого в городе будут выделены специальный места. На "Тбилисоба" с разных регионов обычно приезжают фермеры, привозят продукты. И сейчас им будет дана такая возможность", – сказал Каладзе.В праздничные выходные ярмарки "Дары осени" будут устроены на следующих локациях: территория прилегающей к метро Марджанишвили в районе Чугурети, территория Сванского базара в Самгори, улица Нозадзе в Глдани, улица Станиславского в Дидубе, улица Пайчадзе в Дигоми, территория прилегающая ко Дворцу спорта в Сабуртало, парк Гегешидзе в Ваке."Тбилисоба-2021" все-таки состоится. В каком формате? – ответ столичной мэрии>>"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят по всему городу. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась. С период пандемии коронавируса он проводится менее масштабно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, каха каладзе, тбилисоба