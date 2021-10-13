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https://sputnik-georgia.ru/20211013/v-set-popalo-pervoe-foto-pravnuka-nani-bregvadze--260519323.html
В Сеть попало первое фото правнука Нани Брегвадзе
В Сеть попало первое фото правнука Нани Брегвадзе
Сандро родился чуть менее месяца назад и стал третьим по счету правнуком культовой грузинской певицы 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T18:32+0400
2021-10-13T18:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
грузия
нани брегвадзе
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Внучка легендарной грузинской певицы Нани Брегвадзе, исполнительница Наталья Кутателадзе впервые опубликовала фото своего сына.Наталья поделилась снимками своего первенца Сандро в Instagram. Артистка выложила три фото, и на всех изображен новорожденный вместе с любимыми питомцами Кутателадзе - ее двумя собаками.Наталья Кутателадзе и ее супруг Ачико Джапаридзе стали родителями Сандро 21 сентября. Для Натальи это первый ребенок, а для ее мужа – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, нани брегвадзе, грузинский шоу-бизнес

В Сеть попало первое фото правнука Нани Брегвадзе

18:32 13.10.2021
252
© photo: Sputnik / Alex ShlamovНани Брегвадзе
Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Сандро родился чуть менее месяца назад и стал третьим по счету правнуком культовой грузинской певицы
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Внучка легендарной грузинской певицы Нани Брегвадзе, исполнительница Наталья Кутателадзе впервые опубликовала фото своего сына.
Наталья поделилась снимками своего первенца Сандро в Instagram. Артистка выложила три фото, и на всех изображен новорожденный вместе с любимыми питомцами Кутателадзе - ее двумя собаками.
Наталья Кутателадзе и ее супруг Ачико Джапаридзе стали родителями Сандро 21 сентября. Для Натальи это первый ребенок, а для ее мужа – четвертый, у Джапаридзе трое детей от первого брака.
Кутателадзе и Джапаридзе тайно поженились и живут в Германии, однако сейчас они находятся в Грузии.
Наталья Кутателадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.
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