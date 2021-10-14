https://sputnik-georgia.ru/20211014/iz-avstrii-v-shveytsariyu-prezident-gruzii-prodolzhaet-evropeyskiy-voyazh--260536354.html

Из Австрии в Швейцарию: президент Грузии продолжает европейский вояж

Из Австрии в Швейцарию: президент Грузии продолжает европейский вояж

Зурабишвили встретится не только с лидерами Швейцарии, но и с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T13:18+0400

2021-10-14T13:18+0400

2021-10-14T13:18+0400

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всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг начала официальный визит в Швейцарию, говорится в сообщении пресс-службы главы грузинского государства.В Швейцарию Зурабишвили отправилась из Австрии, где провела ряд встреч высокого уровня.Горы, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене>>Визит Зурабишвили в Швейцарию начнется со встреч с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве. Состоятся встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреусом, основателем и президентом Всемирного экономического форума, профессором Клаусом Швабом.Затем 15 октября президент Грузии отправится в Берн, где встретится с президентом Ги Пармелини. Планируется, что встреча президентов состоится в расширенном составе, после чего главы государства выступят с совместными заявлениями для прессы.Также запланирована встреча президента Грузии с первым вице-президентом Национального совета Швейцарии Ирен Келин.Визит Зурабишвили в Швейцарию завершился 15 октября.Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии – 106,8 миллиона, импорт в Грузию – 61,9 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-avstrii-nachalsya-ofitsialnyy-vizit-prezidenta-gruzii-260460966.html

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