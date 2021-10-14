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Из Австрии в Швейцарию: президент Грузии продолжает европейский вояж
Из Австрии в Швейцарию: президент Грузии продолжает европейский вояж
Зурабишвили встретится не только с лидерами Швейцарии, но и с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T13:18+0400
2021-10-14T13:18+0400
2021-10-14T13:18+0400
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всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг начала официальный визит в Швейцарию, говорится в сообщении пресс-службы главы грузинского государства.В Швейцарию Зурабишвили отправилась из Австрии, где провела ряд встреч высокого уровня.Горы, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене>>Визит Зурабишвили в Швейцарию начнется со встреч с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве. Состоятся встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреусом, основателем и президентом Всемирного экономического форума, профессором Клаусом Швабом.Затем 15 октября президент Грузии отправится в Берн, где встретится с президентом Ги Пармелини. Планируется, что встреча президентов состоится в расширенном составе, после чего главы государства выступят с совместными заявлениями для прессы.Также запланирована встреча президента Грузии с первым вице-президентом Национального совета Швейцарии Ирен Келин.Визит Зурабишвили в Швейцарию завершился 15 октября.Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии – 106,8 миллиона, импорт в Грузию – 61,9 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, австрия, швейцария, оон, визит, всемирная организация здравоохранения, саломе зурабишвили
Из Австрии в Швейцарию: президент Грузии продолжает европейский вояж
Зурабишвили встретится не только с лидерами Швейцарии, но и с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг начала официальный визит в Швейцарию, говорится в сообщении
пресс-службы главы грузинского государства.
В Швейцарию Зурабишвили отправилась из Австрии, где провела ряд встреч высокого уровня.
Визит Зурабишвили в Швейцарию начнется со встреч с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве. Состоятся встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреусом, основателем и президентом Всемирного экономического форума, профессором Клаусом Швабом.
Затем 15 октября президент Грузии отправится в Берн, где встретится с президентом Ги Пармелини. Планируется, что встреча президентов состоится в расширенном составе, после чего главы государства выступят с совместными заявлениями для прессы.
Также запланирована встреча президента Грузии с первым вице-президентом Национального совета Швейцарии Ирен Келин.
Визит Зурабишвили в Швейцарию завершился 15 октября.
Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.
С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии – 106,8 миллиона, импорт в Грузию – 61,9 миллиона.
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