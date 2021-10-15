https://sputnik-georgia.ru/20211015/advokat-saakashvili-rasschityvaet-na-pomilovanie-eks-prezidenta-gruzii-260583543.html
Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии
Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии
Ранее президент Грузии заявила, что не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T14:01+0400
2021-10-15T14:01+0400
2021-10-15T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сторона защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет рассматривать правовые пути его освобождения, а таким является помилование со стороны действующего президента Саломе Зурабишвили, рассказал журналистам адвокат политика Бека Басилая.Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили>>Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что она не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было.При этом он отметил, что в Грузии были прецеденты, когда президент принимала решение о помиловании бывших политиков, несмотря на ранее сделанные заявления. "А более крупной фигуры, чем Михаил Саакашвили в политическом заключении в истории Грузии не было", – подчеркнул адвокат.Ранее председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что президент Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, такие опасения есть у лидеров "Грузинской мечты", поэтому в качестве подстраховки они собираются предъявить Саакашвили новые обвинения.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211015/blednyy-i-vyalyy---v-partii-saakashvili-rasskazali-o-sostoyanii-eks-prezidenta-260582328.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии
14:01 15.10.2021 (обновлено: 14:10 15.10.2021)
Ранее президент Грузии заявила, что не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сторона защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет рассматривать правовые пути его освобождения, а таким является помилование со стороны действующего президента Саломе Зурабишвили, рассказал журналистам адвокат политика Бека Басилая.
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что она не собирается помиловать Саакашвили ни сейчас, ни когда бы то ни было.
"В первую очередь, самый эффективный путь – принятие решения со стороны Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и изначально заняла такую позу. Только это было сделано перед выборами для мобилизации избирателей "Мечты", – заявил Басилая.
При этом он отметил, что в Грузии были прецеденты, когда президент принимала решение о помиловании бывших политиков, несмотря на ранее сделанные заявления.
"А более крупной фигуры, чем Михаил Саакашвили в политическом заключении в истории Грузии не было", – подчеркнул адвокат.
Ранее председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что президент Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, такие опасения есть у лидеров "Грузинской мечты", поэтому в качестве подстраховки они собираются предъявить Саакашвили новые обвинения.
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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