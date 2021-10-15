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https://sputnik-georgia.ru/20211015/blednyy-i-vyalyy---v-partii-saakashvili-rasskazali-o-sostoyanii-eks-prezidenta-260582328.html
"Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента
"Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента
Бывшему главе грузинского государства сложно передвигаться, отметила депутат Цитлидзе 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T13:38+0400
2021-10-15T13:45+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили, который 15-й день голодает в тюрьме, чувствует себя удовлетворительно, но ему трудно передвигаться, сообщила депутат парламента, член партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили&gt;&gt;Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. В пятницу экс-президента в тюрьме навестила его соратник Анна Цитлидзе.Накануне на Площади Свободы в центре Тбилиси состоялась многотысячная акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) под лозунгом "Свободу Мише!". Председатель партии ЕНД Никанор Мелия, обращаясь к участникам акции, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября".По словам Цитлидзе, Саакашвили очень эмоционально наблюдал за этой акцией, на которой "было больше людей, чем во время Революции роз в ноябре 2003 года".Она сообщила, что "главный акцент борьбы Саакашвили переносит на второй тур местных выборов". "Он призвал всех своих сторонников к мобилизации во время второго тура выборов и доведения начатой победы до конца", – сказала Цитлидзе.По информации грузинских СМИ в эти минуты на свидании с Саакашвили находится его подруга, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько. После этой встречи к экс-президенту в камеру должны войти его адвокаты.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили

"Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента

13:38 15.10.2021 (обновлено: 13:45 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Бывшему главе грузинского государства сложно передвигаться, отметила депутат Цитлидзе
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили, который 15-й день голодает в тюрьме, чувствует себя удовлетворительно, но ему трудно передвигаться, сообщила депутат парламента, член партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.
Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили>>
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку. В пятницу экс-президента в тюрьме навестила его соратник Анна Цитлидзе.

"Он (Саакашвили) бледный, немного вялый – во всяком случае, ему сложно передвигаться. Он поблагодарил всех участников вчерашней акции в Тбилиси за его поддержку", – сказала Цитлидзе в пятницу журналистам.

Накануне на Площади Свободы в центре Тбилиси состоялась многотысячная акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) под лозунгом "Свободу Мише!". Председатель партии ЕНД Никанор Мелия, обращаясь к участникам акции, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября".
По словам Цитлидзе, Саакашвили очень эмоционально наблюдал за этой акцией, на которой "было больше людей, чем во время Революции роз в ноябре 2003 года".

Она сообщила, что "главный акцент борьбы Саакашвили переносит на второй тур местных выборов".
"Он призвал всех своих сторонников к мобилизации во время второго тура выборов и доведения начатой победы до конца", – сказала Цитлидзе.
По информации грузинских СМИ в эти минуты на свидании с Саакашвили находится его подруга, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько. После этой встречи к экс-президенту в камеру должны войти его адвокаты.
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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