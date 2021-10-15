Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили
12:32 15.10.2021 (обновлено: 12:57 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / STRINGER / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов в зале Мостиского районного суда Львовской области
© photo: Sputnik / STRINGER/
За состоянием здоровья Саакашвили наблюдает группа врачей, которая будет информировать общество
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил, что пока рано говорить о каких-либо рисках в связи со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ранее комитет по здравоохранению парламента Грузии решил создать группу врачей, которая будет следить за здоровьем Саакашвили и информировать общество. Сам Саакашвили согласился на это. Адвокаты не раз говорили, что состояние экс-президента ухудшается, хотя пока остается стабильным.
Группа врачей уже приступила к работе, однако, как заявил Сарджвеладзе, рабочий процесс является конфиденциальным исходя из чувствительности вопроса.
"На данный момент не время говорить о каких-то рисках. Мы продолжим работать очень интенсивно и координировано для того, чтобы, с одной стороны, мы смогли максимально стабильно и хорошо держать на контроле (состояние Саакашвили – ред.), а с другой – тщательно и на высоком уровне были соблюдены все права, которые предоставлены господину Саакашвили законом", – заявил Сарджвеладзе.
Он отметил, что группа врачей сотрудничает с министерством юстиции, министерством здравоохранения, а также с аппаратом народного защитника.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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