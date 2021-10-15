https://sputnik-georgia.ru/20211015/pyatnadtsatyy-den-golodovki-vrachi-soobschili-o-sostoyanii-saakashvili-260577957.html

Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили

Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили

За состоянием здоровья Саакашвили наблюдает группа врачей, которая будет информировать общество 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T12:32+0400

2021-10-15T12:32+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил, что пока рано говорить о каких-либо рисках в связи со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Ранее комитет по здравоохранению парламента Грузии решил создать группу врачей, которая будет следить за здоровьем Саакашвили и информировать общество. Сам Саакашвили согласился на это. Адвокаты не раз говорили, что состояние экс-президента ухудшается, хотя пока остается стабильным.Группа врачей уже приступила к работе, однако, как заявил Сарджвеладзе, рабочий процесс является конфиденциальным исходя из чувствительности вопроса.Он отметил, что группа врачей сотрудничает с министерством юстиции, министерством здравоохранения, а также с аппаратом народного защитника.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили