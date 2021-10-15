https://sputnik-georgia.ru/20211015/biolog-nazvala-vozmozhnuyu-prichinu-poyavleniya-covid-19-260581145.html

Биолог назвала возможную причину появления COVID-19

Биолог назвала возможную причину появления COVID-19

Есть эксперты, которые считают – один из таких экспериментов в свое время как раз и закончился появлением коронавируса 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:46+0400

2021-10-15T14:46+0400

2021-10-15T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Виной тому, что на Земле появился коронавирус нового типа, могли стать эксперименты в лабораторных условиях, а их задачей, в свою очередь, была разработка вакцины, способной "перегнать" вирус. Об этом рассказала вирусолог Анча Баранова в интервью с lenta.ru.Врач объяснила, что вакцинам сегодня не следует "гнаться за мутациями", но такую прививку можно создать. Именно для этого исследователи проводят эксперименты по приобретению функций – вирус заставляют эволюционировать в пробирке, чтобы посмотреть, что получится.В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории >>>"Некоторые эксперты считают, что один из таких экспериментов в свое время как раз и закончился появлением SARS-CoV-2", – пояснила она.Теории о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии, начали появляться в СМИ с начала вспышки пандемии коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года. В марте 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и довольно изолированную лабораторию BSL-4. Именно с ней и были связаны главные слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.Позже ВОЗ представила полную версию доклада своей международной команды специалистов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса. В этом документе организация назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Однако такой вывод ВОЗ поставили под сомнение США и еще 13 стран. В совместном письме они заявили о необходимости проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.Между тем в Китайской Народной Республике не раз опровергали версии о происхождении коронавируса нового типа в уханьской лаборатории. Правительство Китая также неоднократно подчеркивало, что изначально придерживалось открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211014/prezident-gruzii-prizvala-naselenie-strany-k-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-260558081.html

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