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Грузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья

Грузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья

Благодаря соглашению, вырастет ассортимент продукции, которую Грузия сможет экспортировать в ЕС, а также оно поощрит увеличение турецких инвестиций 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T23:17+0400

2021-10-15T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Вступило в силу соглашение о диагональной кумуляции между Грузией, Евросоюзом и Турцией], которое предполагает свободную торговлю с ЕС грузинскими товарами, изготовленными из турецкого сырья.Диагональная кумуляции означает, что товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в другой стране без утраты ими статуса происхождения.Официально соглашение вступило в силу после того, как документ был опубликован в официальном журнале.Соглашение не распространяется на сельскохозяйственную продукцию.Обнародованы новые данные внешнеторгового оборота Грузии, министр довольна >>Как пояснили в министерстве экономики, задействование соглашения особо важно для развития таких предприятий, как производство текстиля, мебели, строительных материалов, пластмассы и другой продукции."Это поможет привлечению иностранных инвестиций", - отмечает Минэкономики Грузии.При этом ведомство отмечает, что благодаря соглашению вырастет ассортимент продукции, которую Грузия сможет экспортировать в ЕС, а также оно поощрит увеличение турецких инвестиций.Турция находится на первой строчке по объему внешнеторгового оборота с Грузией - с начала 2021 года оборот составил примерно 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%.Торговый оборот между двумя странами вырос на 35,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.В Турцию с начала 2021 года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома, около 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 764,1 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40% >>За этот период из Турции завезли около 31,5 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 302,7 тонны лекарственных препаратов, около 12 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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