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Грузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья
Грузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья
Благодаря соглашению, вырастет ассортимент продукции, которую Грузия сможет экспортировать в ЕС, а также оно поощрит увеличение турецких инвестиций 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T23:17+0400
2021-10-16T00:08+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Вступило в силу соглашение о диагональной кумуляции между Грузией, Евросоюзом и Турцией], которое предполагает свободную торговлю с ЕС грузинскими товарами, изготовленными из турецкого сырья.Диагональная кумуляции означает, что товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в другой стране без утраты ими статуса происхождения.Официально соглашение вступило в силу после того, как документ был опубликован в официальном журнале.Соглашение не распространяется на сельскохозяйственную продукцию.Обнародованы новые данные внешнеторгового оборота Грузии, министр довольна &gt;&gt;Как пояснили в министерстве экономики, задействование соглашения особо важно для развития таких предприятий, как производство текстиля, мебели, строительных материалов, пластмассы и другой продукции."Это поможет привлечению иностранных инвестиций", - отмечает Минэкономики Грузии.При этом ведомство отмечает, что благодаря соглашению вырастет ассортимент продукции, которую Грузия сможет экспортировать в ЕС, а также оно поощрит увеличение турецких инвестиций.Турция находится на первой строчке по объему внешнеторгового оборота с Грузией - с начала 2021 года оборот составил примерно 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%.Торговый оборот между двумя странами вырос на 35,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.В Турцию с начала 2021 года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома, около 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 764,1 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40% &gt;&gt;За этот период из Турции завезли около 31,5 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 302,7 тонны лекарственных препаратов, около 12 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, грузия - ес

Грузия сможет продавать в ЕС товары, сделанные из турецкого сырья

23:17 15.10.2021 (обновлено: 00:08 16.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliФлаги ЕС и Грузии в центре грузинской столицы
Флаги ЕС и Грузии в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Благодаря соглашению, вырастет ассортимент продукции, которую Грузия сможет экспортировать в ЕС, а также оно поощрит увеличение турецких инвестиций
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Вступило в силу соглашение о диагональной кумуляции между Грузией, Евросоюзом и Турцией], которое предполагает свободную торговлю с ЕС грузинскими товарами, изготовленными из турецкого сырья.
Диагональная кумуляции означает, что товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в другой стране без утраты ими статуса происхождения.
Официально соглашение вступило в силу после того, как документ был опубликован в официальном журнале.
Соглашение не распространяется на сельскохозяйственную продукцию.
Обнародованы новые данные внешнеторгового оборота Грузии, министр довольна >>
Как пояснили в министерстве экономики, задействование соглашения особо важно для развития таких предприятий, как производство текстиля, мебели, строительных материалов, пластмассы и другой продукции.
"Это поможет привлечению иностранных инвестиций", - отмечает Минэкономики Грузии.
При этом ведомство отмечает, что благодаря соглашению вырастет ассортимент продукции, которую Грузия сможет экспортировать в ЕС, а также оно поощрит увеличение турецких инвестиций.
"Министерство экономики будет способствовать созданию совместных компаний и созданию рабочих мест", - отмечает ведомство.
Турция находится на первой строчке по объему внешнеторгового оборота с Грузией - с начала 2021 года оборот составил примерно 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%.
Торговый оборот между двумя странами вырос на 35,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.
В Турцию с начала 2021 года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома, около 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 764,1 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.
Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40% >>
За этот период из Турции завезли около 31,5 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 302,7 тонны лекарственных препаратов, около 12 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.
В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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