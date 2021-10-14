https://sputnik-georgia.ru/20211014/obnarodovany-novye-dannye-vneshnetorgovogo-oborota-gruzii-ministr-dovolna-260516506.html

Обнародованы новые данные внешнеторгового оборота Грузии, министр довольна

Обнародованы новые данные внешнеторгового оборота Грузии, министр довольна

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10... 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T09:01+0400

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экономика

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натия турнава

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10 009,7 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат"."У нас хорошая динамика", – сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7 028,4 миллиона долларов, что на 21,6% больше данных за январь-сентябрь 2020 года.Экспорт составил 2 981,3 миллиона долларов. Это на 24% больше, чем в январе-сентябре 2020 года и на 9% больше показателей периода до пандемии - в 2019 году.Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика>>Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 4 047,1 миллиона долларов, что представляет собой 40,4% от всего внешнеторгового оборота.Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства, власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, натия турнава