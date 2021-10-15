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Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
Тбилисская мэрия в виде разных проектов активно включена в процесс восстановления сектора туризма, заявил вице мэр 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T20:02+0400
2021-10-15T20:02+0400
2021-10-15T20:02+0400
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туризм
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туризм в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Для повышения осведомленности о туристических продуктах Тбилиси и поддержки частного сектора в грузинской столице прошли B2B встречи между представителями местных и арабских туристических компаний, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.В Грузии с рабочим визитом находятся представители тур-фирм из ОАЭ, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна и Саудовской Аравии.Организатор мероприятия – мэрия Тбилиси. Цель - установление деловых связей между представителями элитных туристических рынков с грузинскими, обмен опытом и планирование будущей деятельности с партнерами, что имеет особое значение для поддержки туристического сектора, пострадавшего от пандемии COVID-19.Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами >>"Тбилисская мэрия в виде разных проектов активно включена в процесс восстановления сектора туризма. Для нас одна из главных задач, вместе с ростом числа туристов, привлечь визитеров с рынков с высокой платежеспособностью", - заявил заместитель мэра Андрия Басилая.По его словам, визит арабских компаний важен для международного позиционирования Тбилиси и быстрого восстановления туристического сектора в постпандемический период. Данное мероприятие и B2B-сессия помогут укрепить деловые отношения между представителями грузинских и зарубежных туристических компаний.До встречи в формате B2B для гостей устроили презентации о Тбилиси и Грузии.Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза >>В мэрии уверены, мероприятие позволит туристическому сектору активно работать на новых туристических рынках, привлечь больше международных посетителей с высокой платежеспособностью и в то же время увеличить туристические расходы, что повлияет на экономическое благосостояние населения Тбилиси.Туризм и COVID-19Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Пять самых экзотических туристических объектов в Грузии >>За восемь месяцев 2021 года Грузию посетили около 1,1 миллиона международных визитеров что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 83,3% меньше чем в 2019.В январе-августе текущего года Грузию посетили почти 4 тысячи визитеров из ОАЭ, что на 195,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из Кувейта приехало 5,8 тысячи человек (рост 74,4%), из Катара в два раза больше, чем в прошлом году, более одной тысячи, из Омана 363 туриста (на два человека больше, чем в 2020), Бахрейна - 586 (рост 53,4%) и Саудовской Аравии – 35,8 тысячи, что на 624,8% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, мэрия тбилиси, туризм в грузии
Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока
Тбилисская мэрия в виде разных проектов активно включена в процесс восстановления сектора туризма, заявил вице мэр
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Для повышения осведомленности о туристических продуктах Тбилиси и поддержки частного сектора в грузинской столице прошли B2B встречи между представителями местных и арабских туристических компаний, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
В Грузии с рабочим визитом находятся представители тур-фирм из ОАЭ, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна и Саудовской Аравии.
Организатор мероприятия – мэрия Тбилиси. Цель - установление деловых связей между представителями элитных туристических рынков с грузинскими, обмен опытом и планирование будущей деятельности с партнерами, что имеет особое значение для поддержки туристического сектора, пострадавшего от пандемии COVID-19.
"Тбилисская мэрия в виде разных проектов активно включена в процесс восстановления сектора туризма. Для нас одна из главных задач, вместе с ростом числа туристов, привлечь визитеров с рынков с высокой платежеспособностью", - заявил заместитель мэра Андрия Басилая.
По его словам, визит арабских компаний важен для международного позиционирования Тбилиси и быстрого восстановления туристического сектора в постпандемический период. Данное мероприятие и B2B-сессия помогут укрепить деловые отношения между представителями грузинских и зарубежных туристических компаний.
До встречи в формате B2B для гостей устроили презентации о Тбилиси и Грузии.
В мэрии уверены, мероприятие позволит туристическому сектору активно работать на новых туристических рынках, привлечь больше международных посетителей с высокой платежеспособностью и в то же время увеличить туристические расходы, что повлияет на экономическое благосостояние населения Тбилиси.
Туризм и COVID-19
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.
В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
За восемь месяцев 2021 года Грузию посетили около 1,1 миллиона международных визитеров что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 83,3% меньше чем в 2019.
В январе-августе текущего года Грузию посетили почти 4 тысячи визитеров из ОАЭ, что на 195,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из Кувейта приехало 5,8 тысячи человек (рост 74,4%), из Катара в два раза больше, чем в прошлом году, более одной тысячи, из Омана 363 туриста (на два человека больше, чем в 2020), Бахрейна - 586 (рост 53,4%) и Саудовской Аравии – 35,8 тысячи, что на 624,8% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.
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