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Визит президента Грузии в Швейцарию: с кем встречалась Зурабишвили в Женеве
Визит президента Грузии в Швейцарию: с кем встречалась Зурабишвили в Женеве
В ходе официальных встреч президент Грузии сумела достичь конкретных договоренностей 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T15:32+0400
2021-10-15T15:32+0400
политика
новости
грузия
визит
швейцария
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает официальный визит в Швейцарию – глава грузинского государства уже провела ряд встреч.По информации администрации президента, Саломе Зурабишвили в рамках визита встретилась в Женеве с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гай Райдером. Стороны обсудили вопросы трудовой занятости и безопасности труда.Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным&gt;&gt;Стороны отметили заметный прогресс Грузии в сфере безопасности труда и защиты трудового права."На встрече президент поставила вопрос увеличения объема финансирования программы технической помощи Грузии, в связи с чем организация выразила готовность сотрудничать для эффективного внедрения новых регуляций и механизмов защиты труда", – отмечено в сообщении.На встрече также рассматривались перспективы сотрудничества МОТ и министерства образования Грузии с плане развития профессиональных навыков.В будущем году в Грузии состоится симпозиум ВОИСВ рамках визита президент Грузии также встретилась с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Таном.Зурабишвили пригласила главу организации в Грузии на празднование 30-летия сотрудничества ВОИС с Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), которое будет отмечаться в будущем году.По словам Зурабишвили, на встрече также была достигнута договоренность о возобновлении обменных программ между университетами и о создании новой магистерской общей программы.Еще одна договоренность касалась проведения симпозиума ВОИС в будущем году в Грузии, отметила президент.Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран&gt;&gt;Как заявил генеральный директор организации, ВОИС готова продолжить поддержку Грузии в разных сферах и развивать тесное сотрудничество со страной по разным направлениям.Трое швейцарцев награждены орденами ЧестиИз Женевы президент Грузии отправилась в Берн, где состоялась церемония награждения Орденом Чести членов группы дружбы с Грузией в Швейцарии за особый вклад в популяризацию грузинской культуры и искусства за рубежом. Награды президент Грузии лично вручила Мариане Крайеру, Барбаре Шелевальду и Сирил Герингу.В рамках визита Саломе Зурабишвили запланированы также встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и президентом Швейцарии Ги Пармелини. Встреча президентов двух стран состоится в расширенном составе, после чего главы государства выступят с совместными заявлениями для прессы.Также запланирована встреча президента Грузии с первым вице-президентом Национального совета Швейцарии Ирен Келин.Визит Зурабишвили в Швейцарию завершится 15 октября.Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии – 106,8 миллиона, импорт в Грузию – 61,9 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, визит, швейцария, президент грузии

Визит президента Грузии в Швейцарию: с кем встречалась Зурабишвили в Женеве

15:32 15.10.2021
132
© President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© President of Georgia
В ходе официальных встреч президент Грузии сумела достичь конкретных договоренностей
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает официальный визит в Швейцарию – глава грузинского государства уже провела ряд встреч.
По информации администрации президента, Саломе Зурабишвили в рамках визита встретилась в Женеве с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гай Райдером. Стороны обсудили вопросы трудовой занятости и безопасности труда.
Визит президента Грузии в Австрию оказался насыщенным>>
Стороны отметили заметный прогресс Грузии в сфере безопасности труда и защиты трудового права.
"На встрече президент поставила вопрос увеличения объема финансирования программы технической помощи Грузии, в связи с чем организация выразила готовность сотрудничать для эффективного внедрения новых регуляций и механизмов защиты труда", – отмечено в сообщении.
На встрече также рассматривались перспективы сотрудничества МОТ и министерства образования Грузии с плане развития профессиональных навыков.

В будущем году в Грузии состоится симпозиум ВОИС

В рамках визита президент Грузии также встретилась с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Таном.
Зурабишвили пригласила главу организации в Грузии на празднование 30-летия сотрудничества ВОИС с Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент"), которое будет отмечаться в будущем году.

"Сегодняшняя встреча еще раз показала, насколько важно для нас сотрудничество с организацией, которая защищает интеллектуальную собственность... Для нас, для маленькой страны, одним из важных направлений которой является экспорт вина, важно, чтобы наша интеллектуальная собственность была защищены за рубежом", – отметила президент.

По словам Зурабишвили, на встрече также была достигнута договоренность о возобновлении обменных программ между университетами и о создании новой магистерской общей программы.
Еще одна договоренность касалась проведения симпозиума ВОИС в будущем году в Грузии, отметила президент.
Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран>>
Как заявил генеральный директор организации, ВОИС готова продолжить поддержку Грузии в разных сферах и развивать тесное сотрудничество со страной по разным направлениям.

Трое швейцарцев награждены орденами Чести

Из Женевы президент Грузии отправилась в Берн, где состоялась церемония награждения Орденом Чести членов группы дружбы с Грузией в Швейцарии за особый вклад в популяризацию грузинской культуры и искусства за рубежом. Награды президент Грузии лично вручила Мариане Крайеру, Барбаре Шелевальду и Сирил Герингу.
В рамках визита Саломе Зурабишвили запланированы также встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и президентом Швейцарии Ги Пармелини. Встреча президентов двух стран состоится в расширенном составе, после чего главы государства выступят с совместными заявлениями для прессы.
Также запланирована встреча президента Грузии с первым вице-президентом Национального совета Швейцарии Ирен Келин.
Визит Зурабишвили в Швейцарию завершится 15 октября.
Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.
С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии – 106,8 миллиона, импорт в Грузию – 61,9 миллиона.
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