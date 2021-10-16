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Джастин Бибер вновь намекнул, что скоро станет отцом
Джастин Бибер вновь намекнул, что скоро станет отцом
Исполнитель заявил, что хочет и дальше достигать целей и получать удовольствие от сцены, но на первом месте желает иметь семью 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T14:14+0400
2021-10-16T14:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
джастин бибер
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Всемирно известный артист Джастин Бибер вновь заговорил о том, что хочет стать отцом.Бибер и раньше говорил об отцовстве, но теперь о своей мечте музыкант рассказал в документальном фильме "Justin Bieber: Our World", который вышел на стриминговой платформе Amazon Prime.В один момент супруга Хейли спросила Джастина о планах на грядущий 2022 год, на что получила откровенный ответ:"Я хочу и дальше достигать целей и получать удовольствие от процесса, убеждаясь, что семья у меня на первом месте. А еще надеюсь, что мы станем родителями. Хейли, что скажешь, если мы к концу 2021-го начнем наши попытки?" – сказал Джастин.Пара уже начала подогревать слухи о беременности, когда появилась на балу Института костюма Met Gala 2021. Тогда Джастин нежно держал Хейли за живот, а поклонники сразу приписали ей беременность.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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джастин бибер, зарубежные звезды

Джастин Бибер вновь намекнул, что скоро станет отцом

14:14 16.10.2021 (обновлено: 14:20 16.10.2021)
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© AFP / LISA O'CONNORДжастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© AFP / LISA O'CONNOR
Исполнитель заявил, что хочет и дальше достигать целей и получать удовольствие от сцены, но на первом месте желает иметь семью
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Всемирно известный артист Джастин Бибер вновь заговорил о том, что хочет стать отцом.
Бибер и раньше говорил об отцовстве, но теперь о своей мечте музыкант рассказал в документальном фильме "Justin Bieber: Our World", который вышел на стриминговой платформе Amazon Prime.
© Instagram / photo: haileybieber / InstagramДжастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Джастин и Хейли Бибер
© Instagram / photo: haileybieber / Instagram
В один момент супруга Хейли спросила Джастина о планах на грядущий 2022 год, на что получила откровенный ответ:
"Я хочу и дальше достигать целей и получать удовольствие от процесса, убеждаясь, что семья у меня на первом месте. А еще надеюсь, что мы станем родителями. Хейли, что скажешь, если мы к концу 2021-го начнем наши попытки?" – сказал Джастин.
Пара уже начала подогревать слухи о беременности, когда появилась на балу Института костюма Met Gala 2021. Тогда Джастин нежно держал Хейли за живот, а поклонники сразу приписали ей беременность.
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