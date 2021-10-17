https://sputnik-georgia.ru/20211017/lvinyy-debyut-v-tbilisi-260624903.html

Львиный дебют в Тбилиси

Львиный дебют в Тбилиси

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делится мнением о новом турнире Суперкубок Европы по регби и первом матче, прошедшем в Тбилиси 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T18:38+0400

2021-10-17T18:38+0400

2021-10-17T19:06+0400

спорт

грузия

аналитика

колумнисты

регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/11/260624876_0:24:1440:834_1920x0_80_0_0_b94d042998d1da390ad6dfb6eb6e4c0d.jpg

Первая грузинская регбийная франшиза под названием "Черный Лев", как в принципе и ожидалось, успешно дебютировала в новом европейском клубном турнире – на тбилисском стадионе "Авчала" хозяева поля со счетом 33:10 обыграли такого же свежеоснованного дебютанта. "Тель-Авив Хит" оказался вполне достойным соперником, эпизодически оказывавшим довольно квалифицированное сопротивление.Впрочем, преимущество грузин было неоспоримым, и "Черный Лев" выглядел в гораздо большей степени командой, нежели его соперник из Израиля.А происхождение игроков обсуждаемой франшизы – тема особая.Израильская команда с... парой израильтянОрганизация Rugby Europe, по большому счету, никогда и никому не внушала особого доверия, чему причиной являются её традиционно нелогичные, предвзятые и неоправданные решения. Взять хотя бы саму идею проведения Суперкубка, который задуман как способ повышения уровня регби в не очень регбийных странах.Если это на самом деле так, то как может повыситься уровень израильского регби, если из 15 стартовых игроков тельавивской команды 2 намибийца и по одному регбисту из Фиджи и Англии. Откуда остальные 11? Из Израиля? Нет, 11 южноафриканцев!Так где же израильтяне? В заявке "Хита" их оказалось всего двое – оба в резерве, где кроме них было еще двое "юаровцев" и четверо фиджийцев.Интересно, как видят заправилы континентального регби пути развития игры в Израиле, если из 23-х игроков, вышедших на тбилисский газон, лишь двое представляли ту страну, о развитии регби в которой так много говорилось? Мало того, по регламенту Суперкубка Европы, в матчевой заявке команд допустимо присутствие максимум 11 иностранных игроков, а в "Тель-Авив Хит" их было 21!Пусть хоть все 23, не в этом суть. Просто со стороны Rugby Europe все происходящее выглядит как фарс и пускание пыли в глаза.Хорошая работа МузыкантаБог с ними, с чиновниками. Главным в любом случае является то, что множество телезрителей получило большое удовольствие от весьма высококлассного регби, учитывая дефицит игровой практики, в особенности в стане гостей.Еще раз отмечу, что несмотря на тот факт, что игроки тельавивской команды познакомились друг с дружкой лишь несколько недель назад, их тренер-южноафриканец с очень звучным именем - Кевин Музыкант - неплохо поработал, и со временем эти довольно яркие индивидуальности превратятся в настоящую команду.Ака-шоуИ, наконец, о самом главном. Как уже отмечалось ранее, первейшее предназначение "Черного Льва" - это поддержание боевого состояния игроков сборной Грузии и наблюдение за ближайшим резервом "Лелос". Можно смело сказать, что в субботу обе цели были успешно достигнуты.Леван Маисашвили, к счастью, вернувшийся к тренерской работе после продолжительной болезни, остался доволен как результатом, так и качеством игры команды. Главный тренер сборной Грузии и "Черного Льва" высоко оценил работу, которую в его отсутствие проделали Илиа Маисурадзе, Ладо Киласониа и другие члены тренерского штаба.Действительно, грузины великолепно держали оборону, по всем статьям превзошли соперника в силовых единоборствах, что в принципе и ожидалось, а также смело и размашисто атаковали веером, стремительно контратаковали, занесли 4 попытки, одна из которых получилась виртуозной.Стоит ее описать подробнее – во время затяжной фазово атаки тяжелыми форвардами мяч внезапно был перенесен на правый фланг, где центр Деме Тапладзе увел за собой несколько соперников и к всеобщему изумлению, как заправский плеймейкер, прокинул ногой мяч на ход быстроногому Табуцадзе, и Ака не подкачал – первым успел к дынеобразному снаряду.Это была вторая из трех его попыток. Еще одну после слаженного мола на свой счет записал хукер Шалва Мамукашвили, протаранивший пару защитников. Остальные очки набирали снайперы – Сосо Матиашвили, открывший счет с пенальти, и Гиорги Бабунашвили. Такова анатомия 33-х "львиных очков".Десять же очков тельавивцев состоят из штрафной попытки, прямо записывающей на счет команды 7 очков, и точно пробитого в конце первого тайма пенальти. В случае штрафной попытки можно говорить об ошибке российского рефери матча Алексея Лебедева, в целом неплохо отсудившего встречу. В том эпизоде Сосо Матиашвили абсолютно по заслугам был удален с поля, поскольку в собственной зачетке умышленно выбил мяч за пределы поля, чего делать нельзя, но засчитывать попытку там, где ею и не пахло, прямо скажем было неправильным решением.Лебедев, как минимум, погорячился, но в оправдание россиянина следует заметить, что на Суперкубку не используется институт видеорефери, который так прижился в регби и который явно отменил бы попытку "Хит". Кстати, в первом же тайме гости могли занести отличную попытку, но несыгранность не позволила достичь цели.Но так или иначе, матч получился очень зрелищным, со всеми элементами современного регби, и позволю себе предположить, что через неделю и "Черный Лев" в Пензе против "Локомотива", и "Тель-Авив Хит" в Красноярске против "Енисея" будут выглядеть посильнее субботнего. Так что матчи 23 октября обещают быть очень и очень интересными.

https://sputnik-georgia.ru/20211016/gruzinskiy-chernyy-lev-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-superkubke-evropy-po-regbi-260614981.html

https://sputnik-georgia.ru/20211016/chernyy-lev--novaya-stranitsa-v-istorii-gruzinskogo-regbi-260605784.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

спорт, грузия, аналитика, колумнисты, регби