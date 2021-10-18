https://sputnik-georgia.ru/20211018/globalnye-kovid-ogranicheniya-ne-rassmatrivayutsya----glava-minzdrava-gruzii-260647565.html
Глобальные ковид-ограничения не рассматриваются – глава Минздрава Грузии
Глобальные ковид-ограничения не рассматриваются – глава Минздрава Грузии
Грузию накрыла пятая волна коронавируса - показатель положительности уже приблизился к 10% 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T15:16+0400
2021-10-18T15:16+0400
2021-10-18T16:06+0400
четвертая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. На данном этапе введение дополнительных глобальных ограничений в стране не рассматривается, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.По данным на 18 октября, показатель инфицирования в стране составляет 9,77%. Увеличилось и количество смертельных исходов, только за последние сутки от коронавируса скончались 42 человека. Запретят ли невакцинированным ходить в рестораны в Грузии?>>"Пока у нас нет инициатив по поводу ограничений. Мы рассматриваем, какими должны быть последующие мероприятия", – заявила Тикарадзе журналистам.По словам главы Минздрава, не планируется и закрытие школ."У нас нет никаких оснований для закрытия школ, поскольку министерство образования активно сотрудничает с Центром контроля заболеваний... Думаю, что локальный менеджмент эффективнее в качестве оперативного реагирования, чтобы тем самым, мы смогли избежать глобальных ограничений", – отметила Тикарадзе.Грузия на пороге новой, пятой волны пандемии коронавируса, считают эксперты. Некоторые из них утверждают, что пятая волна уже наступила, и на это указывает резкий рост числа инфицированных в последние дни.В Грузии начинается марафон иммунизации населения>>Ситуацию усложняет то, что темпы вакцинации в стране резко снизились. Если в сентября в день делалось 20-25 тысяч прививок, сейчас вакцинируются не более 6-7 тысяч человек. Учитывая, что в это число входят и те, кто записан на вторые дозы, желающих сделать прививку ничтожно мало.Первый случай заражения COVID-19 в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. К настоящему времени в стране зафиксировано 664 813 случаев заражения, 614 855 пациентов выздоровели, 9 510 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Глобальные ковид-ограничения не рассматриваются – глава Минздрава Грузии
15:16 18.10.2021 (обновлено: 16:06 18.10.2021)
Грузию накрыла пятая волна коронавируса - показатель положительности уже приблизился к 10%
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. На данном этапе введение дополнительных глобальных ограничений в стране не рассматривается, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По данным на 18 октября, показатель инфицирования в стране составляет 9,77%. Увеличилось и количество смертельных исходов, только за последние сутки от коронавируса скончались 42 человека.
"Пока у нас нет инициатив по поводу ограничений. Мы рассматриваем, какими должны быть последующие мероприятия", – заявила Тикарадзе журналистам.
По словам главы Минздрава, не планируется и закрытие школ.
"У нас нет никаких оснований для закрытия школ, поскольку министерство образования активно сотрудничает с Центром контроля заболеваний... Думаю, что локальный менеджмент эффективнее в качестве оперативного реагирования, чтобы тем самым, мы смогли избежать глобальных ограничений", – отметила Тикарадзе.
Грузия на пороге новой, пятой волны пандемии коронавируса, считают эксперты. Некоторые из них утверждают, что пятая волна уже наступила, и на это указывает резкий рост числа инфицированных в последние дни.
Ситуацию усложняет то, что темпы вакцинации в стране резко снизились. Если в сентября в день делалось 20-25 тысяч прививок, сейчас вакцинируются не более 6-7 тысяч человек. Учитывая, что в это число входят и те, кто записан на вторые дозы, желающих сделать прививку ничтожно мало.
Первый случай заражения COVID-19 в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. К настоящему времени в стране зафиксировано 664 813 случаев заражения, 614 855 пациентов выздоровели, 9 510 человек скончались.
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