https://sputnik-georgia.ru/20210928/enka-vs-gruziya-spor-po-namakhvani-ges-mozhet-doyti-do-arbitrazhnogo-suda-259949934.html

Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда

Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда

Когда дело доходит до арбитражного суда, каждая из сторон попытается извлечь для себя максимальную выгоду, заявил министр 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T09:36+0400

2021-09-28T09:36+0400

2021-09-28T09:36+0400

экономика

новости

грузия

гэс

экономика грузии

протесты вокруг строительства намахвани гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586719_305:370:2769:1756_1920x0_80_0_0_37ba37d28f89559744d8b38a186f0c9e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В том случае, если компания ENKA Renewables захочет решить спор в арбитраже, Грузия примет все соответствующие меры, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Турецкая компания ENKA 20 сентября уведомила правительство Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии. Информация об уведомлении компании появилась в СМИ 22 сентября. В тот же день заявление прокомментировали в Минэкономике Грузии. Как отметили в ведомстве, переговоры с компанией будут продолжены.Что думают в Турции по поводу расторжения контракта с Грузией по Намахвани ГЭС >>В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в МВт и 100 МВт.По словам Брегадзе, любой контракт может быть расторгнут, условия могут быть изменены, и это обычные отношения между двумя или более сторонами.По его словам, когда дело доходит до арбитражного суда, каждая из сторон попытается извлечь для себя максимальную выгоду."Естественно, здесь каждая сторона старается извлечь для себя максимальную выгоду. В этом случае задействован нейтральный арбитр, и именно с нейтральным арбитром каждая сторона пытается доказать свою правоту и получить для себя наилучшее решение", - сказал глава Минюста.По его словам, если бы соглашение содержало кабальные условия, правительство ни в коем случае не согласилось бы на подписание договора.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней >>"По поручению премьер-министра мы начали изучать, соответствует ли соглашение международной практике. Контракт состоит из нескольких этапов. Один уже практически завершен, мы заинтересованы в этом контракте и не получили распоряжения о расторжении контракта.Что касается процедуры, как заключается договор, то ответственность за экспертизу несет Министерство юстиции. Без экспертизы Министерства юстиции с правительством не заключаются контракты", - сказал министр. Сегодня же министр экономики Натия Турнава выразила надежду на то, что вопрос с компанией ENKA не дойдет до арбитражного суда."Мы очень надеемся, что не попадем в арбитраж с ENKA, и сделаем все возможное, чтобы решить этот вопрос путем переговоров. Их задача - построить проект, а не обращаться в суд", - заявила Турнава.По словам министра, правительство сделает все возможное для продолжения проекта Намахвани ГЭС по взаимной договоренности."Поскольку сегодня ситуация такова, что существует риск международного арбитража, я не буду говорить о деталях, чтобы не повредить нашим позициям в случае возможной тяжбы. Однако мы сделаем все возможное, чтобы дело не дошло до тяжбы", - заявила глава Минэкономики."Прощайте, миллионы" - как правительство Грузии планирует удержать турецкого инвестора >>Турнава еще раз подчеркнула, что строительство Намахвани ГЭС очень важно для Грузии и ее энергетической независимости.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, гэс, экономика грузии, протесты вокруг строительства намахвани гэс