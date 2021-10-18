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https://sputnik-georgia.ru/20211018/narodnyy-zaschitnik-gruzii-obratilas-v-oon-v-svyazi-s-proslushivaniem-grazhdan-260660467.html
Народный защитник Грузии обратилась в ООН в связи с прослушиванием граждан
Народный защитник Грузии обратилась в ООН в связи с прослушиванием граждан
Омбудсмен попросила спецдокладчика ООН изучить и оценить ситуацию с неприкосновенностью частной жизни в Грузии, а также посетить страну 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T19:39+0400
2021-10-18T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь, а также в парламент Грузии в связи с делом о массовом прослушивании, говорится в сообщении аппарата народного защитника.Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности. Часть оппозиционных депутатов больше месяца требует вызвать в парламент главу СГБ Грузии для разъяснений.МИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании &gt;&gt;По данным аппарата омбудсмена, 13 сентября 2021 года конфиденциальные данные многих людей были размещены в Интернете, и, учитывая беспрецедентное количество распространенных материалов, очевидно, что данные были получены, предположительно, в результате незаконного тайного наблюдения со стороны государственных органов."Народный защитник Грузии направил письмо Специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь Джозефу Каннатачи 11 октября 2021 года. Омбудсмен проинформировала Специального докладчика о предполагаемых незаконных крупномасштабных прослушиваниях в Грузии и массовом и грубом вмешательстве в право на частную жизнь. Омбудсмен попросил его изучить и оценить ситуацию с неприкосновенностью частной жизни в Грузии, а также посетить страну", - говорится в заявлении."Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии &gt;&gt;В заявлении аппарата отмечено, что 11 октября Народный Защитник также обратилась к парламенту Грузии и призвала вызвать главу Службы государственной безопасности на пленарное заседание для разъяснения массовых фактов возможного незаконного просушивания.Омбудсмен также просит Генеральную прокуратуру Грузии ознакомиться с материалами уголовного дела в порядке исключения.По словам депутата от оппозиции Шалвы Шавгулидзе, парламентарии собирают подписи, чтобы вызвать в парламент главу СГБ.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Что касается официальной позиции властей, то премьер не раз заявлял, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, оон, парламент грузии, народный защитник грузии, омбудсмен

Народный защитник Грузии обратилась в ООН в связи с прослушиванием граждан

19:39 18.10.2021 (обновлено: 19:44 18.10.2021)
147
© photo: Pixabay / Mikes-PhotographyТелефон
Телефон - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Pixabay / Mikes-Photography
Омбудсмен попросила спецдокладчика ООН изучить и оценить ситуацию с неприкосновенностью частной жизни в Грузии, а также посетить страну
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь, а также в парламент Грузии в связи с делом о массовом прослушивании, говорится в сообщении аппарата народного защитника.
Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности. Часть оппозиционных депутатов больше месяца требует вызвать в парламент главу СГБ Грузии для разъяснений.
МИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании >>
По данным аппарата омбудсмена, 13 сентября 2021 года конфиденциальные данные многих людей были размещены в Интернете, и, учитывая беспрецедентное количество распространенных материалов, очевидно, что данные были получены, предположительно, в результате незаконного тайного наблюдения со стороны государственных органов.
"Народный защитник Грузии направил письмо Специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь Джозефу Каннатачи 11 октября 2021 года. Омбудсмен проинформировала Специального докладчика о предполагаемых незаконных крупномасштабных прослушиваниях в Грузии и массовом и грубом вмешательстве в право на частную жизнь. Омбудсмен попросил его изучить и оценить ситуацию с неприкосновенностью частной жизни в Грузии, а также посетить страну", - говорится в заявлении.
"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии >>
В заявлении аппарата отмечено, что 11 октября Народный Защитник также обратилась к парламенту Грузии и призвала вызвать главу Службы государственной безопасности на пленарное заседание для разъяснения массовых фактов возможного незаконного просушивания.
Омбудсмен также просит Генеральную прокуратуру Грузии ознакомиться с материалами уголовного дела в порядке исключения.
По словам депутата от оппозиции Шалвы Шавгулидзе, парламентарии собирают подписи, чтобы вызвать в парламент главу СГБ.

"Григол Лилуашвили должен прийти в парламент и ответить на вопросы общества, почему произошли незаконные прослушивания в таком масштабе, существует ли правовая основа для их осуществления, и если таковой нет, то тогда с чем мы имеем дело", - сказал Шавуглидзе.

Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.
Что касается официальной позиции властей, то премьер не раз заявлял, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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