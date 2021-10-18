https://sputnik-georgia.ru/20211018/narodnyy-zaschitnik-gruzii-obratilas-v-oon-v-svyazi-s-proslushivaniem-grazhdan-260660467.html

Народный защитник Грузии обратилась в ООН в связи с прослушиванием граждан

Народный защитник Грузии обратилась в ООН в связи с прослушиванием граждан

Омбудсмен попросила спецдокладчика ООН изучить и оценить ситуацию с неприкосновенностью частной жизни в Грузии, а также посетить страну 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T19:39+0400

2021-10-18T19:39+0400

2021-10-18T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь, а также в парламент Грузии в связи с делом о массовом прослушивании, говорится в сообщении аппарата народного защитника.Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности. Часть оппозиционных депутатов больше месяца требует вызвать в парламент главу СГБ Грузии для разъяснений.МИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании >>По данным аппарата омбудсмена, 13 сентября 2021 года конфиденциальные данные многих людей были размещены в Интернете, и, учитывая беспрецедентное количество распространенных материалов, очевидно, что данные были получены, предположительно, в результате незаконного тайного наблюдения со стороны государственных органов."Народный защитник Грузии направил письмо Специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь Джозефу Каннатачи 11 октября 2021 года. Омбудсмен проинформировала Специального докладчика о предполагаемых незаконных крупномасштабных прослушиваниях в Грузии и массовом и грубом вмешательстве в право на частную жизнь. Омбудсмен попросил его изучить и оценить ситуацию с неприкосновенностью частной жизни в Грузии, а также посетить страну", - говорится в заявлении."Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии >>В заявлении аппарата отмечено, что 11 октября Народный Защитник также обратилась к парламенту Грузии и призвала вызвать главу Службы государственной безопасности на пленарное заседание для разъяснения массовых фактов возможного незаконного просушивания.Омбудсмен также просит Генеральную прокуратуру Грузии ознакомиться с материалами уголовного дела в порядке исключения.По словам депутата от оппозиции Шалвы Шавгулидзе, парламентарии собирают подписи, чтобы вызвать в парламент главу СГБ.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Что касается официальной позиции властей, то премьер не раз заявлял, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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