https://sputnik-georgia.ru/20211018/ubiystve-rossiyanki-v-tbilisi-chto-izvestno-na-dannyy-moment-260658891.html

Убийство россиянки в Тбилиси: что известно на данный момент

Убийство россиянки в Тбилиси: что известно на данный момент

Из квартиры бывшего чиновника изъяты компьютерная техника и другие личные предметы 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T18:37+0400

2021-10-18T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Полиция произвела обыск в доме бывшего вице-мэра города Батуми Зураба Беридзе вскоре после убийства молодой россиянки Анастасии Шаталовой в Тбилиси. Шаталова была расстреляна минувшей ночью в столичной районе Сабуртало. Преступление произошло, когда женщина вышла из дома, где она снимала квартиру. Вскоре по делу были задержаны двое - один по обвинению в убийстве, а второй - за соучастие в преступлении. Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданки России в Тбилиси>>Беридзе находится на свободе. Фигурирует ли он в деле и по какой причине его дом обыскивали, МВД пока не сообщает. Известно, что полиция среди прочего изъяла компьютерную технику. СМИ заговорили о Беридзе вскоре после того, как выяснилось, кто был расстрелян. Шаталова и Беридзе состояли в отношениях, у них есть общий ребенок. "Я тоже потрясен этой трагедией. Единственное, что могу сказать: я вообще не виделся с погибшей в течение последних шести месяцев. Больше комментария я не могу сделать", - сказал Беридзе журналистам.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", что карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.Отношения с чиновникомОб отношениях с Беридзе СМИ рассказала сама Шаталова еще год назад, после того, как у них испортились отношения. Проблемы начались после того, как Шаталова после долгого сожительства с Беридзе узнала о том, что он женат и разводиться не собирается. В это время у них уже был общий ребенок. Шаталова также рассказала, что после операции по удалению аневризмы сосудов головного мозга у Беридзе резко испортился характер, он стал агрессивным и ревнивым. Пара несколько раз расставалась и мирилась. После очередного примирения Беридзе с разрешения Шаталовой увез на несколько дней ребенка к себе и больше не возвращал его матери.Как рассказала Шаталова в сентябре прошлого года в одном из последних интервью, ребенка воспитывала жена Беридзе. Чтобы вернуть ребенка, молодая женщина наняла адвоката, в ответ на что Беридзе обвинил ее в проституции и краже золота.Как заявила адвокат Лали Бибилеишвили, отношения между Шаталовой и Беридзе наладились после того, того как ее подопечная выиграла в суде. Беридзе вернул матери сына и пара вновь съехалась.Между тем, другой адвокат Паата Шавадзе утверждает, что информация о том, что Шаталова и Беридзе помирились и жили вместе, не соответствует действительности. Более того, молодая женщина требовала продления срока сдерживающего ордера для Беридзе. По словам адвоката, это дело до последнего времени было в судопроизводстве."У нее постоянно были страхи, несколько раз говорила, что ее убьют. Бывший вице-мэр обвиняется в физическом насилии - по 126 статье. Он применил насилие против Шаталовой и собственного ребенка. Возбуждено дело, и я очень удивился, что судья освободил его под залог в 50 тысяч лари (более 16 тысяч долларов)", - сказал Шавадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211018/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-ubiystve-grazhdanki-rossii-v-tbilisi-260656974.html

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