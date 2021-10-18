https://sputnik-georgia.ru/20211018/vitse-spiker-gruzii-prizyvaet-saakashvili-prekratit-golodovku-260640605.html

Вице-спикер парламента Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку

Вице-спикер парламента Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку

Сергеенко уверен, что консилиум врачей позаботится о здоровье Саакашвили, который голодает в тюрьме 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T12:51+0400

2021-10-18T12:51+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

давид сергеенко

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Бывший министр здравоохранения Грузии, вице-спикер парламента Давид Сергеенко призвал экс-президента страны Михаила Саакашвили прекратить голодовку и не создавать угрозу своему здоровью.Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила его девушка >>На вопрос журналистов, может ли ухудшение состояния здоровья стать основанием для освобождения Саакашвили, экс-глава Минздрава отметил, что здоровье каждого человека одинаково важно.Уже известно, что консилиум врачей, который должен обсудить состояние здоровья Михаила Саакашвили, планирует посетить его в тюрьме во вторник.Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет >>Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что оппозиции выгодно, чтобы Саакашвили чувствовал себя плохо для того, чтобы распускать слухи о его возможной смерти. По словам Цулукиани, нет риска, что Саакашвили умрет в тюрьме, и все это выдумки оппозиции.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября. В тот же день он объявил голодовку.В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а себя – политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, давид сергеенко, возвращение и арест саакашвили