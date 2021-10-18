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https://sputnik-georgia.ru/20211018/vydykhayte-peresild-vyshla-na-svyaz-s-fanatami-posle-vozvrascheniya-iz-kosmosa--260634428.html
Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса
Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса
Кинозвезда поблагодарила всех поклонников за поддержку и рассказала о своих ощущениях после 12-дневного пребывания на МКС 18.10.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
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российский шоу-бизнес
юлия пересильд
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд вернулась из космоса и вышла на связь с поклонниками – звезда опубликовала новый пост в Инстаграм. В начале октября космический корабль "Союз МС-19" на борту которого находились актриса Юля Пересильд, ее коллега-режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовал на МКС. Звезды отправились в космос, чтобы снять свой фильм "Вызов" и пробыли там 12 дней. 17 октября экипаж приземлился в Казахстане. Пересильд вышла на связь с поклонниками после возвращения. Звезда опубликовала несколько фотографий в Инстаграм и поделилась своими впечатлениями о пребывании в космосе. "Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни. Выдыхайте, все хорошо. Шлем любовь", – написала Юлия. Подписчики актрисы снова выразили восхищение ее отважностью и понадеялись, что фильм, снятый в космосе, выйдет на экраны в самое ближайшее время.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, космос, российский шоу-бизнес, юлия пересильд

Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса

11:29 18.10.2021 (обновлено: 11:44 18.10.2021)
194
© photo : press-service of Roscosmos / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo : press-service of Roscosmos
/
Перейти в фотобанк
Кинозвезда поблагодарила всех поклонников за поддержку и рассказала о своих ощущениях после 12-дневного пребывания на МКС
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд вернулась из космоса и вышла на связь с поклонниками – звезда опубликовала новый пост в Инстаграм.
В начале октября космический корабль "Союз МС-19" на борту которого находились актриса Юля Пересильд, ее коллега-режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовал на МКС.
Звезды отправились в космос, чтобы снять свой фильм "Вызов" и пробыли там 12 дней. 17 октября экипаж приземлился в Казахстане.
Пересильд вышла на связь с поклонниками после возвращения. Звезда опубликовала несколько фотографий в Инстаграм и поделилась своими впечатлениями о пребывании в космосе.
"Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни. Выдыхайте, все хорошо. Шлем любовь", – написала Юлия.
Подписчики актрисы снова выразили восхищение ее отважностью и понадеялись, что фильм, снятый в космосе, выйдет на экраны в самое ближайшее время.
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