https://sputnik-georgia.ru/20211018/vydykhayte-peresild-vyshla-na-svyaz-s-fanatami-posle-vozvrascheniya-iz-kosmosa--260634428.html

Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса

Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса

Кинозвезда поблагодарила всех поклонников за поддержку и рассказала о своих ощущениях после 12-дневного пребывания на МКС 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд вернулась из космоса и вышла на связь с поклонниками – звезда опубликовала новый пост в Инстаграм. В начале октября космический корабль "Союз МС-19" на борту которого находились актриса Юля Пересильд, ее коллега-режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовал на МКС. Звезды отправились в космос, чтобы снять свой фильм "Вызов" и пробыли там 12 дней. 17 октября экипаж приземлился в Казахстане. Пересильд вышла на связь с поклонниками после возвращения. Звезда опубликовала несколько фотографий в Инстаграм и поделилась своими впечатлениями о пребывании в космосе. "Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни. Выдыхайте, все хорошо. Шлем любовь", – написала Юлия. Подписчики актрисы снова выразили восхищение ее отважностью и понадеялись, что фильм, снятый в космосе, выйдет на экраны в самое ближайшее время.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, космос, российский шоу-бизнес, юлия пересильд