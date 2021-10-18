https://sputnik-georgia.ru/20211018/vydykhayte-peresild-vyshla-na-svyaz-s-fanatami-posle-vozvrascheniya-iz-kosmosa--260634428.html
Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса
Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса
Кинозвезда поблагодарила всех поклонников за поддержку и рассказала о своих ощущениях после 12-дневного пребывания на МКС 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T11:29+0400
2021-10-18T11:29+0400
2021-10-18T11:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
космос
российский шоу-бизнес
юлия пересильд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252451750_0:122:2986:1802_1920x0_80_0_0_2c580788a86b6d867bf4fb29e0690577.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд вернулась из космоса и вышла на связь с поклонниками – звезда опубликовала новый пост в Инстаграм. В начале октября космический корабль "Союз МС-19" на борту которого находились актриса Юля Пересильд, ее коллега-режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовал на МКС. Звезды отправились в космос, чтобы снять свой фильм "Вызов" и пробыли там 12 дней. 17 октября экипаж приземлился в Казахстане. Пересильд вышла на связь с поклонниками после возвращения. Звезда опубликовала несколько фотографий в Инстаграм и поделилась своими впечатлениями о пребывании в космосе. "Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни. Выдыхайте, все хорошо. Шлем любовь", – написала Юлия. Подписчики актрисы снова выразили восхищение ее отважностью и понадеялись, что фильм, снятый в космосе, выйдет на экраны в самое ближайшее время.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252451750_506:131:2986:1991_1920x0_80_0_0_574b872cbc3c3a94de1d4b69a432937f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, космос, российский шоу-бизнес, юлия пересильд
Выдыхайте: Пересильд вышла на связь с фанатами после возвращения из космоса
11:29 18.10.2021 (обновлено: 11:44 18.10.2021)
Кинозвезда поблагодарила всех поклонников за поддержку и рассказала о своих ощущениях после 12-дневного пребывания на МКС
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российская актриса Юлия Пересильд вернулась из космоса и вышла на связь с поклонниками – звезда опубликовала новый пост в Инстаграм.
В начале октября космический корабль "Союз МС-19" на борту которого находились актриса Юля Пересильд, ее коллега-режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовал на МКС.
Звезды отправились в космос, чтобы снять свой фильм "Вызов" и пробыли там 12 дней. 17 октября экипаж приземлился в Казахстане.
Пересильд вышла на связь с поклонниками после возвращения. Звезда опубликовала несколько фотографий в Инстаграм и поделилась своими впечатлениями о пребывании в космосе.
"Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни. Выдыхайте, все хорошо. Шлем любовь", – написала Юлия.
Подписчики актрисы снова выразили восхищение ее отважностью и понадеялись, что фильм, снятый в космосе, выйдет на экраны в самое ближайшее время.
Российский киноэкипаж вернулся из космоса на Землю
"Поехали!"
: что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
Актриса Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям внешности в космосе
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.