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Актриса Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям внешности в космосе
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Космонавты, по словам актрисы, поделились с ней некоторыми лайфхаками, но невесомость все же есть невесомость и все может быть
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая совсем скоро снимется в главной роли в фильме "Вызов" на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в невесомости и намерена следовать рекомендациям специалистов.
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд перед началом подготовки к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд перед началом подготовки к полету на МКС
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
"Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость и что-то мы не сможем изменить", - сказала Пересильд на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.
Юлия Пересильд готовится к полету на МКС
Во вторник, пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур должна отправиться съемочная команда художественной картины "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В космос, на орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19", они полетят в сопровождении профессионального космонавта Антона Шкаплерова.
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
По информации "Роскосмоса", запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур произойдет во вторник в 11.55 по московскому времени. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.
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