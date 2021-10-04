https://sputnik-georgia.ru/20211004/aktrisa-peresild-zayavila-chto-gotova-k-vozmozhnym-izmeneniyam-vneshnosti-v-kosmose-260208520.html

Актриса Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям внешности в космосе

Актриса Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям внешности в космосе

Космонавты, по словам актрисы, поделились с ней некоторыми лайфхаками, но невесомость все же есть невесомость и все может быть 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T17:17+0400

2021-10-04T17:17+0400

2021-10-04T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая совсем скоро снимется в главной роли в фильме "Вызов" на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в невесомости и намерена следовать рекомендациям специалистов. "Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость и что-то мы не сможем изменить", - сказала Пересильд на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.Во вторник, пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур должна отправиться съемочная команда художественной картины "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В космос, на орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19", они полетят в сопровождении профессионального космонавта Антона Шкаплерова. По информации "Роскосмоса", запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур произойдет во вторник в 11.55 по московскому времени. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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