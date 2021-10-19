https://sputnik-georgia.ru/20211019/bolshe-vsego-turistov-v-gruziyu-priekhalo-iz-rossii---novaya-statistika-260667372.html

Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика

Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика

Число путешественников, посетивших Грузию в июле, выросло в 4,5 раза, но за первые девять месяцев года их количество уменьшилось на 18,5% 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T09:01+0400

2021-10-19T09:01+0400

2021-10-19T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в сентябре выросло 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.Всего в сентябре международные путешественники осуществили в Грузию 247,1 тысячи визитов, из которых 209,6 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в пять раз.Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию >>Общее число визитов в период с января по сентябрь составило 1,3 миллиона, что на 18,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.Россияне лидируют по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в сентябре осуществили граждане России - 33,1 тысячи, что в семь раз больше показателя 2020 года, но на 77% меньше, чем за тот же период 2019 года.Также растет число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В сентябре они въезжали в Грузию 21,3 тысячи раз. Это больше в четыре раза, чем за аналогичный месяц 2020 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов в июне приезжала в Грузию воздушным путем, в основном через Тбилисский и Батумский международные аэропорты, на которые приходится 58% въезжающих.На втором месте – сухопутные границы Грузии. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Что делает Грузия для туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами >>С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии, статистика