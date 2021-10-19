https://sputnik-georgia.ru/20211019/chinovniki-vremen-saakashvili-golodayut-v-tyurme-eks-prezident-protiv-261304850.html

Чиновники времен Саакашвили голодают в тюрьме. Экс-президент против

Чиновники времен Саакашвили голодают в тюрьме. Экс-президент против

Следом за Саакашвили голодовку объявили трое бывших военных, которые также отбывают наказание в тюрьме №12 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T18:07+0400

2021-10-19T18:07+0400

2021-10-19T18:13+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Состояние бывшего заместителя директора Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Ираклия Пирцхалава, который голодает в тюрьме в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, ухудшилось, рассказала жена Пирцхалава Нино Хвития.Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов>>Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста - 1 октября. Следом за ним, помимо Пирцхалава, голодовку объявили бывший заместитель начальника следственного отдела Центрального департамента криминальной полиции Георгий Цаадзе, а также бывший начальник главного управления Абхазии Департамента конституционной безопасности МВД Роман Шаматава. Все они осуждены за различные преступления и отбывают наказание в руставской тюрьме №12 - там же, где Саакашвили. По словам супруги Пирцхалава, он очень ослаб и похудел почти на 20 кг. Он отказывается от свиданий, но связывался с женой по телефону.Саакашвили противО голодовке бывших соратников узнал Саакашвили. Он обратился к Георгию Цаадзе, Ираклию Пирцхалава и Роману Шаматава посредством своей Facebook-страницы. За что сидят бывшие соратники СаакашвилиСогласно приговору, пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов, в том числе Ираклий Пирцхалава и Георгий Цаадзе, были признаны виновными по делу о так называемой "спецоперации у кортов", проведённой в мае 2006 года. Тогда по машине, в которой находились трое человек, было выпущено более 70 пуль. В спецоперации участвовали до 50 силовиков. В результате спецоперации были убиты 22-летний Зураб Вазагашвили и 25-летний Александр Хубулов. Третий пострадавший Бондо Топуридзе выжил, несмотря на тяжелые ранения.Ираклий Пирцхалава был обвинен в организации умышленного убийства и приговорен к 12 годам лишения свободы. Также к 12 годам был приговорен Георгий Цаадзе.Кроме того, Ираклий Пирцхалава был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюрьмы за превышение полномочий в деле Буты Робакидзе. Убийство 19-летнего Буты Робакидзе - одно из самых резонансных дел после "революции роз". Молодой человек был застрелен во время полицейской спецоперации в 2004 году в Тбилиси. Пятеро высокопоставленных чиновников МВД Грузии через 14 лет были осуждены по обвинению в злоупотреблении служебным положением за попытку подтасовки улик, чтобы оправдать стрельбу по безоружному человеку.Что касается Романа Шаматава, он осужден на восемь лет лишения свободы по делу об исчезновении и убийстве рейнджера-лесничего Давида Цинделиани и сотрудника Минобороны Пааты Кардава. Суд признал Шаматава виновным по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии" и "незаконное лишение свободы с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение" УК Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили