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Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов
Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов
До выборов говорить о Саакашвили нужно, чтобы напомнить избирателям о том, что он из себя представляет, считает премьер 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T13:31+0400
2021-10-19T13:31+0400
2021-10-19T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили призвал членов своей команды из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не говорить об экс-президенте Михаиле Саакашвили после второго тура выборов в органы местной власти.Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме>>Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.Что касается ситуации до выборов, по словам Гарибашвили, говорить о Саакашвили нужно для того, чтобы напомнить избирателям о том, что он из себя представляет, "Он – заключенный и будет отбывать заключение минимум шесть лет", – подчеркнул премьер.Второй тур выборов в органы местной власти пройдет 30 октября.Заключение СаакашвилиНа сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов
13:31 19.10.2021 (обновлено: 13:49 19.10.2021)
До выборов говорить о Саакашвили нужно, чтобы напомнить избирателям о том, что он из себя представляет, считает премьер
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили призвал членов своей команды из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не говорить об экс-президенте Михаиле Саакашвили после второго тура выборов в органы местной власти.
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.
"После выборов хочу попросить членов нашей команды о том, чтобы не делать комментариев о Саакашвили", – сказал премьер журналистам.
Что касается ситуации до выборов, по словам Гарибашвили, говорить о Саакашвили нужно для того, чтобы напомнить избирателям о том, что он из себя представляет,
"Он – заключенный и будет отбывать заключение минимум шесть лет", – подчеркнул премьер.
Второй тур выборов в органы местной власти пройдет 30 октября.
Заключение Саакашвили
На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.
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