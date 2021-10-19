https://sputnik-georgia.ru/20211019/premer-gruzii-nazval-saakashvili-aferistom-261026582.html

Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом

Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом

Премьер Грузии считает, что Михаил Саакашвили пытается обмануть грузинское общество 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T17:05+0400

2021-10-19T17:05+0400

2021-10-19T17:22+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал объявившего голодовку в тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили профессиональным аферистом, который своими действиями лишь хочет привлечь к себе внимание.Экс-президент также призвал население, в том числе чиновников, силовиков и педагогов не голосовать за правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" во время второго тура местных выборов. Почти во всех муниципалитетах, где пройдут выборы, конкурентами кандидатов от правящей партии будут представители "Единого национального движения". Это - бывшая партия власти, которую в свое время создал именно Саакашвили.Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили>>"Он пытается обмануть общество и оскорбляет наше население. Он обычный симулянт, профессиональный аферист, который... хочет, чтобы мы все говорили о его диете или голодовке, это позорная ситуация. Давайте закончим эти выборы и начнем делать дело", - сказал Гарибашвили журналистам.При этом он вновь назвал "Единое национальное движение" силой, которая способна лишь на насилие в отношении населения. Что касается самого Саакашвили, он был задержан за день до первого тура выборов, 1 октября, на основании приговоров, вынесенных ему заочно. Экс-президент осужден по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности Саакашвили должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей>>Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили