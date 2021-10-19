https://sputnik-georgia.ru/20211019/glavnyy-epidemiolog-gruzii-nastaivaet-na-vvedenii-obyazatelnoy-vaktsinatsii-260683654.html
Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации
Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации
Амиран Гамкрелидзе не считает обязательную вакцинацию нарушением прав человека 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T14:41+0400
2021-10-19T14:41+0400
2021-10-19T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что в создавшейся эпидситуации так или иначе придется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.На данный момент в Грузии вакцинация против коронавируса является добровольной.В Грузии вновь могут понадобиться полевые госпитали – эксперт>>Гамкрелидзе считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь для медперсонала, несмотря на то, что в стране 79% медиков вакцинированы."Это низкий показатель для медперсонала. Вакцинация также обязательной должна быть для школьных педагогов и людей других профессий. Мы уже давно ставим этот вопрос, и я надеюсь, что этот вопрос решится", – заявил Гамкрелидзе.Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены>>По информации центра по контролю заболеваний, в Грузии вакцинировано около 65% педагогов. Гамкрелидзе считает, что это показатель необходимо увеличить до 80%. По его словам, все еще низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%."Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы", – подчеркнул Гамкрелидзе.Главный эпидемиолог Грузии предупреждает, что если не будут соблюдены основные рекомендации, впереди ждет сложный ноябрь. Люди везде должны быть в масках, отметил Гамкрелидзе, добавив, что на данный момент показатель ношение масок достигает лишь 47%."Когда этот показатель опускается ниже 50%, то это очень тревожно. Если мы увеличим процент ношения масок до 90-95%, то сможем спасти жизни 250-300 человек, а если мы вакцинируем столько людей, сколько уже вакцинировано, то сможем спасти жизнь двух тысяч людей. Если не будем вакцинироваться и не будем следовать рекомендациям, нас ждет сложный ноябрь", – отметил Гамкрелидзе.В Грузии уже началась пятая волна пандемии коронавируса. За последние сутки доля инфицированных из общего числа протестированных составила 10,15%, в то время как допустимым показателем считается не более 4%. С начала пандемии в Грузии выявили более 670 тысяч случаев инфицирования, более 616 тысяч человек выздоровели, 9 546 - скончались. По последним данным, в Грузии сделано 1 920 934 прививки: одной дозой вакцинированы 1 013 507 человек, двумя полными дозами – 907 106. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации
14:41 19.10.2021 (обновлено: 17:20 19.10.2021)
Амиран Гамкрелидзе не считает обязательную вакцинацию нарушением прав человека
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что в создавшейся эпидситуации так или иначе придется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.
На данный момент в Грузии вакцинация против коронавируса является добровольной.
"Хотим мы этого или нет, нам придется вводить обязательную вакцинацию. Многие считают, что обязательная вакцинация противоречит правам человека, но поверьте, это не так. Не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально", – заявил Гамкрелидзе в интервью ТВ "Имеди".
Гамкрелидзе считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь для медперсонала, несмотря на то, что в стране 79% медиков вакцинированы.
"Это низкий показатель для медперсонала. Вакцинация также обязательной должна быть для школьных педагогов и людей других профессий. Мы уже давно ставим этот вопрос, и я надеюсь, что этот вопрос решится", – заявил Гамкрелидзе.
По информации центра по контролю заболеваний, в Грузии вакцинировано около 65% педагогов. Гамкрелидзе считает, что это показатель необходимо увеличить до 80%. По его словам, все еще низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%.
"Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы", – подчеркнул Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог Грузии предупреждает, что если не будут соблюдены основные рекомендации, впереди ждет сложный ноябрь. Люди везде должны быть в масках, отметил Гамкрелидзе, добавив, что на данный момент показатель ношение масок достигает лишь 47%.
"Когда этот показатель опускается ниже 50%, то это очень тревожно. Если мы увеличим процент ношения масок до 90-95%, то сможем спасти жизни 250-300 человек, а если мы вакцинируем столько людей, сколько уже вакцинировано, то сможем спасти жизнь двух тысяч людей. Если не будем вакцинироваться и не будем следовать рекомендациям, нас ждет сложный ноябрь", – отметил Гамкрелидзе.
В Грузии уже началась пятая волна пандемии коронавируса. За последние сутки доля инфицированных из общего числа протестированных составила 10,15%, в то время как допустимым показателем считается не более 4%.
С начала пандемии в Грузии выявили более 670 тысяч случаев инфицирования, более 616 тысяч человек выздоровели, 9 546 - скончались.
По последним данным, в Грузии сделано 1 920 934 прививки: одной дозой вакцинированы 1 013 507 человек, двумя полными дозами – 907 106.
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