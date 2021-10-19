https://sputnik-georgia.ru/20211019/glavnyy-epidemiolog-gruzii-nastaivaet-na-vvedenii-obyazatelnoy-vaktsinatsii-260683654.html

Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации

Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации

Амиран Гамкрелидзе не считает обязательную вакцинацию нарушением прав человека 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T14:41+0400

2021-10-19T14:41+0400

2021-10-19T17:20+0400

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вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что в создавшейся эпидситуации так или иначе придется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.На данный момент в Грузии вакцинация против коронавируса является добровольной.В Грузии вновь могут понадобиться полевые госпитали – эксперт>>Гамкрелидзе считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь для медперсонала, несмотря на то, что в стране 79% медиков вакцинированы."Это низкий показатель для медперсонала. Вакцинация также обязательной должна быть для школьных педагогов и людей других профессий. Мы уже давно ставим этот вопрос, и я надеюсь, что этот вопрос решится", – заявил Гамкрелидзе.Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены>>По информации центра по контролю заболеваний, в Грузии вакцинировано около 65% педагогов. Гамкрелидзе считает, что это показатель необходимо увеличить до 80%. По его словам, все еще низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%."Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы", – подчеркнул Гамкрелидзе.Главный эпидемиолог Грузии предупреждает, что если не будут соблюдены основные рекомендации, впереди ждет сложный ноябрь. Люди везде должны быть в масках, отметил Гамкрелидзе, добавив, что на данный момент показатель ношение масок достигает лишь 47%."Когда этот показатель опускается ниже 50%, то это очень тревожно. Если мы увеличим процент ношения масок до 90-95%, то сможем спасти жизни 250-300 человек, а если мы вакцинируем столько людей, сколько уже вакцинировано, то сможем спасти жизнь двух тысяч людей. Если не будем вакцинироваться и не будем следовать рекомендациям, нас ждет сложный ноябрь", – отметил Гамкрелидзе.В Грузии уже началась пятая волна пандемии коронавируса. За последние сутки доля инфицированных из общего числа протестированных составила 10,15%, в то время как допустимым показателем считается не более 4%. С начала пандемии в Грузии выявили более 670 тысяч случаев инфицирования, более 616 тысяч человек выздоровели, 9 546 - скончались. По последним данным, в Грузии сделано 1 920 934 прививки: одной дозой вакцинированы 1 013 507 человек, двумя полными дозами – 907 106. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19