Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovНика Мелия
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Мелия предлагает Каладзе публично познакомить тбилисцев с планами
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия вызвал на дебаты своего конкурента во втором туре выборов - действующего главу столицы Каху Каладзе.
По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе, баллотирующийся от правящей партии "Грузинская мечта" получил 45%, а Мелия - 34%.
"Я предлагаю господину Каладзе открытые дебаты. Давайте публично познакомим тбилисцев с нашими планами и решением их проблем. В любое время, в любом эфире - не постановочные, а реальные дебаты один на один без ненависти, оскорблений, давайте говорить о столице, которая выше политики", - написал Мелия на своей странице в соцсети Facebook.
Каладзе пока не комментировал предложение своего конкурента.
Второй тур выборов мэра пройдет 30 октября.
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