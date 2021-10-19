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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211019/v-lyuboe-vremya-v-lyubom-efire---meliya-vyzval-kaladze-na-debaty--261305343.html
"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты
"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты
Мелия предлагает Каладзе публично познакомить тбилисцев с планами 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T19:14+0400
2021-10-19T19:14+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия вызвал на дебаты своего конкурента во втором туре выборов - действующего главу столицы Каху Каладзе.По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе, баллотирующийся от правящей партии "Грузинская мечта" получил 45%, а Мелия - 34%.Каладзе пока не комментировал предложение своего конкурента.Второй тур выборов мэра пройдет 30 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, каха каладзе, ника мелия, местные выборы, выборы

"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты

19:14 19.10.2021
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Мелия предлагает Каладзе публично познакомить тбилисцев с планами
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия вызвал на дебаты своего конкурента во втором туре выборов - действующего главу столицы Каху Каладзе.
По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе, баллотирующийся от правящей партии "Грузинская мечта" получил 45%, а Мелия - 34%.

"Я предлагаю господину Каладзе открытые дебаты. Давайте публично познакомим тбилисцев с нашими планами и решением их проблем. В любое время, в любом эфире - не постановочные, а реальные дебаты один на один без ненависти, оскорблений, давайте говорить о столице, которая выше политики", - написал Мелия на своей странице в соцсети Facebook.

Каладзе пока не комментировал предложение своего конкурента.
Второй тур выборов мэра пройдет 30 октября.

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