https://sputnik-georgia.ru/20211019/v-lyuboe-vremya-v-lyubom-efire---meliya-vyzval-kaladze-na-debaty--261305343.html

"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты

"В любое время, в любом эфире" - Мелия вызвал Каладзе на дебаты

Мелия предлагает Каладзе публично познакомить тбилисцев с планами 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T19:14+0400

2021-10-19T19:14+0400

2021-10-19T19:14+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия вызвал на дебаты своего конкурента во втором туре выборов - действующего главу столицы Каху Каладзе.По итогам первого тура выборов, который состоялся 2 октября, Каладзе, баллотирующийся от правящей партии "Грузинская мечта" получил 45%, а Мелия - 34%.Каладзе пока не комментировал предложение своего конкурента.Второй тур выборов мэра пройдет 30 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, каха каладзе, ника мелия, местные выборы, выборы