https://sputnik-georgia.ru/20211020/chetvertyy-figurant-dela-saakashvili-ne-prichasten-k-ego-perekhodu-gosgranitsy---advokat-261336605.html

Четвертый фигурант дела Саакашвили не причастен к его переходу госграницы - адвокат

Четвертый фигурант дела Саакашвили не причастен к его переходу госграницы - адвокат

МВД Грузии в среду сообщило о задержании четвертого человека по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T16:09+0400

2021-10-20T16:09+0400

2021-10-20T16:11+0400

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михаил саакашвили

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Четвертый фигурант дела о незаконном пересечении границы экс-президентом Михаилом Саакашвили работает водителем трейлера, но не имеет к ним никакого отношения, заявил его адвокат Георгий Гогинава.По делу Саакашвили задержан еще один человек – МВД>>Ранее в среду МВД Грузии сообщило о задержании четвертого человека по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом. По данным ведомства, 32-летнему мужчине предъявили обвинение в сокрытии тяжкого преступления.Грузинские правоохранители в начале октября задержали трех граждан по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Суд отправил их в предварительное заключение. Двое являются сотрудниками морского порта Поти, один из них - водитель трейлера. Ранее в СМИ назвали несколько версий маршрута Саакашвили, среди них - въезд на грузовом трейлере. Сообщалось, что Саакашвили, возможно, прятался в вентиляционном отсеке автомобиля.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, арест, возвращение и арест саакашвили