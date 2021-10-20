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По делу Саакашвили задержан еще один человек – МВД
По делу Саакашвили задержан еще один человек – МВД
Задержанному предъявили обвинение за сокрытие тяжкого преступления 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:06+0400
2021-10-20T13:23+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали 32-летнего человека по делу экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в сообщении МВД.Задержанному предъявили обвинение за сокрытие тяжкого преступления, что грозит лишением свободы на срок до четырех лет.За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном&gt;&gt;Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан в Тбилиси 1 октября.Ранее за оказание помощи экс-президенту Грузии в нелегальном проникновении на территорию страны были задержаны двое жителей города Поти – отец и сын.Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Кроме того, в Грузии уже официально предъявлено обвинение за недонесение о тяжком преступлении Элгудже Цомая – владельцу квартиры, в которой скрывался Саакашвили в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным, а все обвинения – сфабрикованными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/golodovka-saakashvili-v-tbilisskoy-klinike-gotovyat-etazh-dlya-eks-prezidenta-261327594.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

По делу Саакашвили задержан еще один человек – МВД

13:06 20.10.2021 (обновлено: 13:23 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Задержанному предъявили обвинение за сокрытие тяжкого преступления
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали 32-летнего человека по делу экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в сообщении МВД.
Задержанному предъявили обвинение за сокрытие тяжкого преступления, что грозит лишением свободы на срок до четырех лет.
За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном>>
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан в Тбилиси 1 октября.
Ранее за оказание помощи экс-президенту Грузии в нелегальном проникновении на территорию страны были задержаны двое жителей города Поти – отец и сын.
Уголовное дело в их отношении возбуждено по статье "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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Кроме того, в Грузии уже официально предъявлено обвинение за недонесение о тяжком преступлении Элгудже Цомая – владельцу квартиры, в которой скрывался Саакашвили в Тбилиси.
В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Сам Саакашвили считает себя политзаключенным, а все обвинения – сфабрикованными.
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