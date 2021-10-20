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Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана
Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана
Крупнейшие туроператоры Казахстана знакомятся с туристическим потенциалом Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Инфотур по знаменитым грузинским курортам организовала для казахских туроператоров Национальная администрация туризма Грузии.Как сообщает ведомство, в ознакомительном туре приняли участие 12 туроператоров. Цель - популяризация грузинских туристических продуктов, курортов, активная реклама туристических возможностей Грузии на казахстанском рынке и изучение потенциала делового туризма.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика&gt;&gt;Ознакомительный тур был организован Национальной администрацией туризма при поддержке казахстанской авиакомпании Air Astana совместно с Департаментом туризма и курортов Аджарии.В рамках недельного инфотура гости посетили туристические места в разных уголках Грузии, в том числе Батуми, Цхалтубо, Саирме, Боржоми, Бакуриани, Уплисцихе, Мухрани и Гудаури.Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии&gt;&gt;В конце тура казахские и грузинские тур-операторы провели рабочую встречу и обменялись контактами и запланировали совместные туры.По информации Национальной администрации туризма, за девять месяцев с начала года Грузию посетили более 48,1 тысячи граждан Казахстана, что на 303,9% больше чем за аналогичный период 2020 года, и на 35,6% меньше чем в 2019.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, власти проводят разные рекламные кампании и информационные туры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, казахстан, туризм

Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана

19:14 20.10.2021 (обновлено: 19:52 20.10.2021)
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© Sputnik / Levan AvlabreliГудаури летом лето туризм курорт отдых в горах горный воздух туристы поход горы
Гудаури летом лето туризм курорт отдых в горах горный воздух туристы поход горы - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Крупнейшие туроператоры Казахстана знакомятся с туристическим потенциалом Грузии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Инфотур по знаменитым грузинским курортам организовала для казахских туроператоров Национальная администрация туризма Грузии.
Как сообщает ведомство, в ознакомительном туре приняли участие 12 туроператоров. Цель - популяризация грузинских туристических продуктов, курортов, активная реклама туристических возможностей Грузии на казахстанском рынке и изучение потенциала делового туризма.
Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика>>
"Казахстан - один из важнейших целевых рынков для привлечения туристов. Цель этого тура - популяризация грузинского туризма на казахстанском рынке, что поможет заинтересовать широкую аудиторию", - заявила глава управления по стимулированию международного туризма Национальной администрации туризма Марина Боджгуа.
Ознакомительный тур был организован Национальной администрацией туризма при поддержке казахстанской авиакомпании Air Astana совместно с Департаментом туризма и курортов Аджарии.

"В Грузию прибыли представители крупнейших туристических компаний Казахстана. Мы начали тур из Батуми, посетили разные санатории, а также горные курорты; в Тбилиси встретились с людьми, работающими в гостиничном бизнесе, туризме, представителями турфирм. Мы хотим увеличить туристические потоки между Казахстаном и Грузией в зимний период", - сказала представитель Air Astana Камила Жалаубаева.

В рамках недельного инфотура гости посетили туристические места в разных уголках Грузии, в том числе Батуми, Цхалтубо, Саирме, Боржоми, Бакуриани, Уплисцихе, Мухрани и Гудаури.
Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии>>
В конце тура казахские и грузинские тур-операторы провели рабочую встречу и обменялись контактами и запланировали совместные туры.
По информации Национальной администрации туризма, за девять месяцев с начала года Грузию посетили более 48,1 тысячи граждан Казахстана, что на 303,9% больше чем за аналогичный период 2020 года, и на 35,6% меньше чем в 2019.
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Для того чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, власти проводят разные рекламные кампании и информационные туры.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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