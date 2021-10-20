https://sputnik-georgia.ru/20211020/gruziya-planiruet-privlech-bolshe-turistov-iz-kazakhstana-261340353.html

Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана

Грузия планирует привлечь больше туристов из Казахстана

Крупнейшие туроператоры Казахстана знакомятся с туристическим потенциалом Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T19:14+0400

2021-10-20T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Инфотур по знаменитым грузинским курортам организовала для казахских туроператоров Национальная администрация туризма Грузии.Как сообщает ведомство, в ознакомительном туре приняли участие 12 туроператоров. Цель - популяризация грузинских туристических продуктов, курортов, активная реклама туристических возможностей Грузии на казахстанском рынке и изучение потенциала делового туризма.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика>>Ознакомительный тур был организован Национальной администрацией туризма при поддержке казахстанской авиакомпании Air Astana совместно с Департаментом туризма и курортов Аджарии.В рамках недельного инфотура гости посетили туристические места в разных уголках Грузии, в том числе Батуми, Цхалтубо, Саирме, Боржоми, Бакуриани, Уплисцихе, Мухрани и Гудаури.Развитие экотуризма в Грузии: страна получила грант от Германии>>В конце тура казахские и грузинские тур-операторы провели рабочую встречу и обменялись контактами и запланировали совместные туры.По информации Национальной администрации туризма, за девять месяцев с начала года Грузию посетили более 48,1 тысячи граждан Казахстана, что на 303,9% больше чем за аналогичный период 2020 года, и на 35,6% меньше чем в 2019.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, власти проводят разные рекламные кампании и информационные туры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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