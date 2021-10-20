https://sputnik-georgia.ru/20211020/infitsirovannykh-koronavirusom-mnogo-gospitalizirovannykh-malo--minzdrav-obyasnil-pochemu-261327376.html

Инфицированных коронавирусом много, госпитализированных мало – Минздрав объяснил почему

Инфицированных коронавирусом много, госпитализированных мало – Минздрав объяснил почему

Массовая вакцинация, несмотря на то, что в последнее время пошла на спад, успела дать свои результаты – в клиники попадают в основном непривитые ковид-пациенты 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T14:57+0400

2021-10-20T14:57+0400

2021-10-20T14:57+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490844_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_c1a39ddda11a5fba25233c840a470e08.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число новых инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти, однако показатель госпитализации остается сравнительно низким, чем во время предыдущих вспышек инфекции, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Она объяснила это процессом массовой вакцинации.Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации>>На данный момент в Грузии 46 872 активных случая, из них 5 679 инфицированных лечатся в клиниках, 1,3 тысячи пациентов находятся в ковид-гостиницах, а остальные остаются дома под наблюдением семейных врачей.По ее словам, из девяти тысяч коек, которые были мобилизованы во время четвертой волны, заняты только 5 679, остальные остаются свободными. Больше всего свободных мест для ковид-пациентов в клиниках Тбилиси и Аджарии, поскольку здесь зафиксирован самый высокий показатель вакцинации и, соответственно, темп распространения инфекции самый низкий."Маловероятно, чтобы вакцинированному понадобилась госпитализация. Это уже хорошо видно в Тбилиси и Батуми. Исходя из этого, это нам дает возможность пройти через период возрастающего распространения инфекции с уже имеющимися ресурсами. Необходимости открытия полевых госпиталей мы пока не видим", – отметила Габуния.Коронавирус в Грузии - начало пятой волны>>На вопрос журналистов, будет ли введена в Грузии обязательная вакцинация против коронавируса, Габуния ответила, что "государство должно вести информационную кампанию, а не насильственную вакцинацию"."В этом случае единственным выходом может быть введение правил эпидбезопасности, когда лицо имеет право выбора, сделать прививку или же постоянно представлять результаты ПЦР-теста. Это именно тот сбалансированный и этический подход, который мы можем использовать", – подчеркнула Габуния.Она также сообщила журналистам, что Минздрав работает с экспертами над введением так называемого "зеленого паспорта". По ее словам, этот вопрос нуждается как в технической обработке, так и анализе исполнения, чтобы избежать фактов фальсификации."Другие страны уже прошли через это, поэтому и мы должны просчитать все риски", – заявила Габуния.На межведомственном координационном совете в среду было принято решение об максимальном ужесточении контроля регуляций по сдерживанию распространения коронавируса. В том числе ношения масок, показатель которого на данный момент составляет 47%.В Грузии за последние сутки выявлено 5 219 новых случаев инфекции. С начала пандемии зарегистрировано более 675 тысяч инфицированных, более 619 тысяч пациентов выздоровели, 9 588 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19