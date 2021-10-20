https://sputnik-georgia.ru/20211020/infitsirovannykh-koronavirusom-mnogo-gospitalizirovannykh-malo--minzdrav-obyasnil-pochemu-261327376.html
Инфицированных коронавирусом много, госпитализированных мало – Минздрав объяснил почему
Инфицированных коронавирусом много, госпитализированных мало – Минздрав объяснил почему
Массовая вакцинация, несмотря на то, что в последнее время пошла на спад, успела дать свои результаты – в клиники попадают в основном непривитые ковид-пациенты 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T14:57+0400
2021-10-20T14:57+0400
2021-10-20T14:57+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490844_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_c1a39ddda11a5fba25233c840a470e08.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число новых инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти, однако показатель госпитализации остается сравнительно низким, чем во время предыдущих вспышек инфекции, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Она объяснила это процессом массовой вакцинации.Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации>>На данный момент в Грузии 46 872 активных случая, из них 5 679 инфицированных лечатся в клиниках, 1,3 тысячи пациентов находятся в ковид-гостиницах, а остальные остаются дома под наблюдением семейных врачей.По ее словам, из девяти тысяч коек, которые были мобилизованы во время четвертой волны, заняты только 5 679, остальные остаются свободными. Больше всего свободных мест для ковид-пациентов в клиниках Тбилиси и Аджарии, поскольку здесь зафиксирован самый высокий показатель вакцинации и, соответственно, темп распространения инфекции самый низкий."Маловероятно, чтобы вакцинированному понадобилась госпитализация. Это уже хорошо видно в Тбилиси и Батуми. Исходя из этого, это нам дает возможность пройти через период возрастающего распространения инфекции с уже имеющимися ресурсами. Необходимости открытия полевых госпиталей мы пока не видим", – отметила Габуния.Коронавирус в Грузии - начало пятой волны>>На вопрос журналистов, будет ли введена в Грузии обязательная вакцинация против коронавируса, Габуния ответила, что "государство должно вести информационную кампанию, а не насильственную вакцинацию"."В этом случае единственным выходом может быть введение правил эпидбезопасности, когда лицо имеет право выбора, сделать прививку или же постоянно представлять результаты ПЦР-теста. Это именно тот сбалансированный и этический подход, который мы можем использовать", – подчеркнула Габуния.Она также сообщила журналистам, что Минздрав работает с экспертами над введением так называемого "зеленого паспорта". По ее словам, этот вопрос нуждается как в технической обработке, так и анализе исполнения, чтобы избежать фактов фальсификации."Другие страны уже прошли через это, поэтому и мы должны просчитать все риски", – заявила Габуния.На межведомственном координационном совете в среду было принято решение об максимальном ужесточении контроля регуляций по сдерживанию распространения коронавируса. В том числе ношения масок, показатель которого на данный момент составляет 47%.В Грузии за последние сутки выявлено 5 219 новых случаев инфекции. С начала пандемии зарегистрировано более 675 тысяч инфицированных, более 619 тысяч пациентов выздоровели, 9 588 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490844_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_b3cdf88d2ad93d01a23089313175e764.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Инфицированных коронавирусом много, госпитализированных мало – Минздрав объяснил почему
Массовая вакцинация, несмотря на то, что в последнее время пошла на спад, успела дать свои результаты – в клиники попадают в основном непривитые ковид-пациенты
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Число новых инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти, однако показатель госпитализации остается сравнительно низким, чем во время предыдущих вспышек инфекции, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Она объяснила это процессом массовой вакцинации.
На данный момент в Грузии 46 872 активных случая, из них 5 679 инфицированных лечатся в клиниках, 1,3 тысячи пациентов находятся в ковид-гостиницах, а остальные остаются дома под наблюдением семейных врачей.
"Процент госпитализации составляет 12%. Это сравнительно меньше, чем во время предыдущих волн, что определенно связано с вакцинацией и тем, что болезнь протекает в более легкой форме и не требует госпитализации. Однако госпитальный сектор остается в полной мобилизации", – заявила Габуния.
По ее словам, из девяти тысяч коек, которые были мобилизованы во время четвертой волны, заняты только 5 679, остальные остаются свободными. Больше всего свободных мест для ковид-пациентов в клиниках Тбилиси и Аджарии, поскольку здесь зафиксирован самый высокий показатель вакцинации и, соответственно, темп распространения инфекции самый низкий.
"Маловероятно, чтобы вакцинированному понадобилась госпитализация. Это уже хорошо видно в Тбилиси и Батуми. Исходя из этого, это нам дает возможность пройти через период возрастающего распространения инфекции с уже имеющимися ресурсами. Необходимости открытия полевых госпиталей мы пока не видим", – отметила Габуния.
На вопрос журналистов, будет ли введена в Грузии обязательная вакцинация против коронавируса, Габуния ответила, что "государство должно вести информационную кампанию, а не насильственную вакцинацию".
"В этом случае единственным выходом может быть введение правил эпидбезопасности, когда лицо имеет право выбора, сделать прививку или же постоянно представлять результаты ПЦР-теста. Это именно тот сбалансированный и этический подход, который мы можем использовать", – подчеркнула Габуния.
Она также сообщила журналистам, что Минздрав работает с экспертами над введением так называемого "зеленого паспорта". По ее словам, этот вопрос нуждается как в технической обработке, так и анализе исполнения, чтобы избежать фактов фальсификации.
"Другие страны уже прошли через это, поэтому и мы должны просчитать все риски", – заявила Габуния.
На межведомственном координационном совете в среду было принято решение об максимальном ужесточении контроля регуляций по сдерживанию распространения коронавируса. В том числе ношения масок, показатель которого на данный момент составляет 47%.
В Грузии за последние сутки выявлено 5 219 новых случаев инфекции. С начала пандемии зарегистрировано более 675 тысяч инфицированных, более 619 тысяч пациентов выздоровели, 9 588 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.