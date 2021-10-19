Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211019/situatsiya-pod-kontrolem--premer-gruzii-o-borbe-s-koronavirusom-260810096.html
"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом
"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом
Глава грузинского правительства еще раз призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T16:05+0400
2021-10-19T16:05+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257348_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_85d73ff9d4aadaf80f22dff30cc0a61b.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили успокоил население, отметив, что эпидемиологическое положение в стране под контролем.В последнее время в Грузии значительно выросло количество выявленных инфицированных за день, при этом темпы вакцинации понизились.По словам премьера, правительство сделает все, чтобы улучшить эпидемиологическое положение в стране."Я хочу успокоить наше население, мы контролируем эпидемиологическую ситуацию, она находится под контролем. Спасибо нашим врачам, они проделали героическую работу", - сказал Гарибашвили. К этому времени в Грузии двумя дозами вакцинированы 907 106 человек, что составляет 31,8% от взрослого населения. Между тем, эпидемиологи заявляют, что для того, чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60% - 70% населения. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257348_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_6fdef25187ea53e08da9140f6c762984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19

"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом

16:05 19.10.2021
277
© Facebook / photo: Government of Georgia / FBИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Facebook / photo: Government of Georgia / FB
Глава грузинского правительства еще раз призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили успокоил население, отметив, что эпидемиологическое положение в стране под контролем.
В последнее время в Грузии значительно выросло количество выявленных инфицированных за день, при этом темпы вакцинации понизились.

"Как вы знаете, у нас нет никаких проблем с доступом к вакцинам. 1 октября мы привезли дополнительно миллион доз вакцины Sinopharm, которая есть в наличии, у нас также есть Pfizer. Еще раз призываю вас - вакцинируйтесь и берегите наше здоровье", - сказал Гарибашвили журналистам.

По словам премьера, правительство сделает все, чтобы улучшить эпидемиологическое положение в стране.
"Я хочу успокоить наше население, мы контролируем эпидемиологическую ситуацию, она находится под контролем. Спасибо нашим врачам, они проделали героическую работу", - сказал Гарибашвили.
К этому времени в Грузии двумя дозами вакцинированы 907 106 человек, что составляет 31,8% от взрослого населения. Между тем, эпидемиологи заявляют, что для того, чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60% - 70% населения.

Читайте также:

Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах
В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:37Больше так не делай - суд сделал спикеру парламента Грузии устное замечание
17:23Пашинян выступил за интеграцию экономик Армении и России
17:11Саакашвили не против госпитализации - адвокаты
17:05Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом
16:36Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии
16:20Грузинский Минкульт решил поддержать театральных критиков
16:05"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом
15:59В Тбилиси из-за коронавируса временно закрыты 94 детских сада
15:53Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси
15:52Число погибших в результате наводнений и оползней в штате Керала превысило 30 человек
15:43Икоту назвали симптомом тяжелого заболевания
15:23Врачи назвали популярные витамины, прием которых может привести к раку
14:57Netflix спрогнозировал "улов" от сериала "Игра в кальмара"
14:41Главный эпидемиолог Грузии настаивает на введении обязательной вакцинации
14:26Двойное убийство в Кахети – сосед расправился с супружеской парой
14:04Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили
13:39Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария
13:31Премьер Грузии призвал однопартийцев не говорить о Саакашвили после выборов
13:24Лучший учитель мира из Грузии отправился учиться в Испанию
13:09Наблюдать за погодой в Грузии будут 89 новых гидрометеостанций