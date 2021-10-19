https://sputnik-georgia.ru/20211019/situatsiya-pod-kontrolem--premer-gruzii-o-borbe-s-koronavirusom-260810096.html

"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом

"Ситуация под контролем"- премьер Грузии о борьбе с коронавирусом

Глава грузинского правительства еще раз призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T16:05+0400

2021-10-19T16:05+0400

2021-10-19T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили успокоил население, отметив, что эпидемиологическое положение в стране под контролем.В последнее время в Грузии значительно выросло количество выявленных инфицированных за день, при этом темпы вакцинации понизились.По словам премьера, правительство сделает все, чтобы улучшить эпидемиологическое положение в стране."Я хочу успокоить наше население, мы контролируем эпидемиологическую ситуацию, она находится под контролем. Спасибо нашим врачам, они проделали героическую работу", - сказал Гарибашвили. К этому времени в Грузии двумя дозами вакцинированы 907 106 человек, что составляет 31,8% от взрослого населения. Между тем, эпидемиологи заявляют, что для того, чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60% - 70% населения. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19