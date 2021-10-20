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"Дистанционка" в Грузии: "Ты с нами, Нино?", или Тысяча и один урок с сюрпризами

"Дистанционка" в Грузии: "Ты с нами, Нино?", или Тысяча и один урок с сюрпризами

Учеба онлайн – дело тонкое, считает многодетная мать и колумнист Sputnik Грузия, размышляя о последствиях дистанционного обучения в период пандемии 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T12:08+0400

2021-10-20T12:08+0400

2021-10-20T12:08+0400

грузия

колумнисты

начало нового учебного года в грузии

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Недавно я прочитала в Интернете, что сегодня онлайн-уроки школьников стали походить на спиритические сеансы. Учитель спрашивает: "Нино, Нино, ты с нами? Ты нас слышишь? Подай знак, Нино". А по другую сторону экрана тишина или лишь странный, прерывающийся шум. Все это было бы смешно, если не было так грустно.Когда виртуальная учеба врывается в реальный мирЯ долго морально готовилась к началу учебного года и до последнего надеялась, что из-за коронавируса учеба не начнется в дистанционном формате. Потому что еще весной 2020-го поняла, что такая модель обучения лично для моих детей абсолютно провальна.Закрытие школ не выход, считают в Минобразования Грузии >>>Сын сидел за компьютером с отсутствующим лицом, почти не открывал учебника, а на вопросы учителя просто не реагировал. После такого поведения обычно следовали замечания, крики, просьбы и угрозы, которые ни к чему не приводили. Ребенок отчаянно просился в школу и не проявлял никакого интереса к виртуальным урокам.Вовлеченность сына в учебу почувствовалась, только когда в стране временно наступил спад эпидемии и школьникам разрешили вернуться в классы. Тогда у мальчика появилась радость в глазах, страсть к урокам и откуда ни возьмись желание ходить в школу.Но к сентябрю 2021 года эпидемиологическая ситуация в стране в связи с COVID-19 не оставила шансов и новый учебный год начался в онлайн-режиме.Я вздохнула, проверила пригодность компьютеров и наушников на новое испытание и смирилась в надежде, что это ненадолго, что вскоре положение с пандемией в стране изменится к лучшему и мы забудем про этот злополучный онлайн.А, надо сказать, дело "усугубляет" то, что я мать четырех детей, двое из которых школьники, а двое с горем пополам ходят в сад, который также периодически закрывают из-за пандемии на карантин. Плюс в этом году уроки у моего сына-пятиклассника проводятся в первую смену, а у дочки-второклассницы – во вторую. Это значит, что мама с утра до вечера должна быть в тонусе, готовой в любую минуту прийти на помощь, потому что онлайн-учеба – это тысяча и один урок с сюрпризами.Жалость ко всемСразу отмечу, что одинаково жалко в этой ситуации всех – и учеников, и педагогов, и родителей. Потому что градус напряженности и дискомфорта растет у каждого и по-разному. Ребенка по разным причинам не услышат – он расстраивается, дети шумят – учитель недоволен, ученик и педагог нервные – нервная мама. А когда еще и подводит техника – пиши пропало.Бессильны и порой некомпетентны, что касается новых информационных технологий, и сами учителя. Некоторые из них, несмотря на то, что онлайн-учеба в Грузии не первый год, не умеют в программе Teams загружать школьные задания, не знают, как в виртуальной комнате "сохранять тишину", вовремя отключая микрофоны у шумных учеников (или их шумных мам). А есть и те, кто только на днях узнал о наличии виртуальной доски и только-только осваивает письмо на ней, а это в условии небыстрого Интернета бывает не очень-то легко.Страшный сонЗахожу как-то в комнату на онлайн-урок дочери, а голос учительницы звучит как в ужастике: то медленно-медленно, как одержимый дьяволом или как на зажеванной пленке в старых магнитофонах, то быстро-быстро, как в трешевых мультфильмах.Все дети вылупились на экран, боятся что-то сказать, перечить учителю. Я взяла на себя право устранить этот хаос. Сказала педагогу, что у него голос звучит слишком уж деформированно, и что, скорее всего, ребятам лучше отключить камеры и звук исправится. Учитель и ребята послушались, выключили камеры. И с облегчением вздохнули, услышав привычный голос учителя. А ведь я зашла в комнату спустя почти пол урока и в таких темпах они слушали педагога почти 15 минут.Курьезов, одним словом, хватает с лихвой. Все устали. Даже несмотря на уже пятую по счету волну коронавируса (Господи, сколько же их будет?!). И не столько боятся коронавируса, сколько тупоумия. Ведь с такой формой обучения всем нам грозит если не дефицит знаний и общения, то психушка.А я уже боюсь подумать, что подобное может повториться в детском саду и моим малышам придется постигать мир перед компьютерами. Вы скажете, что такое может присниться только в кошмарном сновидении. Но разве все происходящее вокруг – это не страшный сон?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, колумнисты, начало нового учебного года в грузии, детский сад, школа, аналитика, обзоры