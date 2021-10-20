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https://sputnik-georgia.ru/20211020/odnomu-iz-figurantov-dela-saakashvili-uzhestochili-obvineniya-261342734.html
Одному из фигурантов дела Саакашвили ужесточили обвинения
Одному из фигурантов дела Саакашвили ужесточили обвинения
По данным прокуратуры, именно Цомая находился за рулем трейлера, в котором скрывался Саакашвили 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T18:20+0400
2021-10-20T18:26+0400
новости
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии ужесточила обвинение Элгудже Цомая – водителю трейлера, на котором, по версии прокураторы, экс-президент Михаил Саакашвили прибыл незаконно в Грузию 28 сентября.Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста&gt;&gt;По данным прокуратуры, именно Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией. В этом же автомобиле скрывался Саакашвили. Цомая арестовали 2 октября - на второй день после задержания экс-президента.Именно в доме Цомая экс-президент Грузии сначала скрывался по приезде в село Тквири района Абаша, а после Цомая предоставил Саакашвили свою квартиру в Тбилиси.Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси.Цомая теперь обвиняется в сокрытии тяжкого преступления и помощи в незаконном пересечении границы, ему грозит до 5 лет лишения свободы.Кроме того, прокуратура Грузии предъявила обвинению Георгию Наморадзе, который сопровождал Саакашвили в Тбилиси, ему грозит до 4 лет тюрьмы за сокрытие тяжкого преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211004/za-pomosch-saakashvili-priekhat-na-rodinu-v-gruzii-zaderzhany-otets-s-synom-260199902.html
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новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Одному из фигурантов дела Саакашвили ужесточили обвинения

18:20 20.10.2021 (обновлено: 18:26 20.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По данным прокуратуры, именно Цомая находился за рулем трейлера, в котором скрывался Саакашвили
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии ужесточила обвинение Элгудже Цомая – водителю трейлера, на котором, по версии прокураторы, экс-президент Михаил Саакашвили прибыл незаконно в Грузию 28 сентября.
Саакашвили въехал в Грузию на грузовике с "молочкой": где побывал экс-президент до ареста>>
По данным прокуратуры, именно Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией. В этом же автомобиле скрывался Саакашвили. Цомая арестовали 2 октября - на второй день после задержания экс-президента.
Именно в доме Цомая экс-президент Грузии сначала скрывался по приезде в село Тквири района Абаша, а после Цомая предоставил Саакашвили свою квартиру в Тбилиси.
Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси.
Руставская тюрьма - вышка охраны - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном
4 октября, 15:02
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Цомая теперь обвиняется в сокрытии тяжкого преступления и помощи в незаконном пересечении границы, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, прокуратура Грузии предъявила обвинению Георгию Наморадзе, который сопровождал Саакашвили в Тбилиси, ему грозит до 4 лет тюрьмы за сокрытие тяжкого преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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