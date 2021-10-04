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За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном
За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном
Задержанным грозит до пяти лет тюремного заключение за содействие в незаконном пересечении границы экс-президенту Грузии 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:02+0400
2021-10-04T15:43+0400
новости
грузия
прокуратура
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Еще два человека задержаны за оказание помощи экс-президенту Грузии в нелегальном проникновении на территорию страны. Об этом заявил прокурор по делу Михаила Саакашвили Леван Вепхвадзе.По информации СМИ, задержанные – жители Поти, отец и сын Шалва и Зури Цоцория. Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат&gt;&gt;"Еще два человека задержаны по обвинению в сокрытии преступления. Маршрут въезда самого осужденного Михаила Саакашвили известен следствию", – сказал Вепхвадзе.Уголовное дело возбуждено по статье – "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Кроме того, в Грузии уже официально предъявлено обвинение за недонесение о тяжком преступлении Элгудже Цомая – владельцу квартиры, в которой скрывался Саакашвили в Тбилиси. Судебный процесс по его делу назначен на сегодня. Прокурор не исключил, что ему могут утяжелить вину.Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября и определен в руставскую тюрьму №12 по заочно вынесенному ему приговору. За незаконное пересечение государственной границы ему обвинение пока не предъявляли.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прокуратура, возвращение и арест саакашвили

За помощь Саакашвили в пересечении границы в Грузии задержаны отец с сыном

15:02 04.10.2021 (обновлено: 15:43 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Задержанным грозит до пяти лет тюремного заключение за содействие в незаконном пересечении границы экс-президенту Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Еще два человека задержаны за оказание помощи экс-президенту Грузии в нелегальном проникновении на территорию страны. Об этом заявил прокурор по делу Михаила Саакашвили Леван Вепхвадзе.
По информации СМИ, задержанные – жители Поти, отец и сын Шалва и Зури Цоцория.
Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат>>
"Еще два человека задержаны по обвинению в сокрытии преступления. Маршрут въезда самого осужденного Михаила Саакашвили известен следствию", – сказал Вепхвадзе.
Уголовное дело возбуждено по статье – "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Кроме того, в Грузии уже официально предъявлено обвинение за недонесение о тяжком преступлении Элгудже Цомая – владельцу квартиры, в которой скрывался Саакашвили в Тбилиси. Судебный процесс по его делу назначен на сегодня. Прокурор не исключил, что ему могут утяжелить вину.
Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября и определен в руставскую тюрьму №12 по заочно вынесенному ему приговору. За незаконное пересечение государственной границы ему обвинение пока не предъявляли.
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