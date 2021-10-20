https://sputnik-georgia.ru/20211020/papiny-kopii-deti-kirkorova-ocharovali-fanatov-na-ledovom-pokaze-mod--261335782.html

Папины копии: дети Киркорова очаровали фанатов на ледовом показе мод

Папины копии: дети Киркорова очаровали фанатов на ледовом показе мод

Маленькие наследники 54-летнего артиста приняли участие в необычном мероприятии и удивили поклонников знаменитого отца 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T18:44+0400

2021-10-20T18:44+0400

2021-10-20T18:44+0400

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филипп киркоров

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Дети российского артиста Филиппа Киркорова удивили поклонников: Мартин и Алла-Виктория приняли участие в ледовом показе мод. Недавно в Москве прошел детский модный показ, который организовала продюсер Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко. Среди участников торжества были замечены дети многих знаменитостей, в том числе - наследники Киркорова. Мартин и Алла-Виктория очаровали всех зрителей и поклонников звездного отца: брат и сестра не побоялись выйти на ледовый подиум в коньках. Трогательное видео с выступления наследников появилось в Инстаграм Киркорова и восхитило всех подписчиков артиста. "Папины копии"; "Такие сладкие"; "Сын очень похож на Филиппа"; "Замечательные дети, такие талантливые"; "Любо-дорого смотреть"; "Такие умнички", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

филипп киркоров, российский шоу-бизнес