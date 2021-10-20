https://sputnik-georgia.ru/20211020/salma-khayek-vyvela-v-svet-krasavitsu-dochku-ot-milliardera--261324328.html
Сальма Хайек вывела в свет красавицу-дочку от миллиардера
Сальма Хайек вывела в свет красавицу-дочку от миллиардера
Фанаты мексикано-американской актрисы в восторге от того, какой обаятельной и привлекательной стала 14-летняя Валентина 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T14:27+0400
2021-10-20T14:27+0400
2021-10-20T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Мексиканская актриса Сальма Хайек вывела в свет дочь, которую родила от миллиардера – юная красавица произвела впечатление на всех поклонников. Не так давно в США прошла премьера нового фильма от студии Marvel – "Вечные". На красной дорожке перед журналистами и фотокорреспондентами появились многие звезды – от Анджелины Джоли до Сальмы Хайек. Обе пришли на мероприятие с детьми. Хайек вывела в свет свою подросшую дочь Валентину – 14-летняя красавица отвлекала внимание всех поклонников. Девушка надела мини-платье в горошек и взяла в руки черный клатч. Сама актриса позировала в черно-золотистом наряде от Gucci с декольте, которое многие фанаты признали слишком откровенным. "Валентина вся в маму", "Какая красавица девочка", "Похожа на маму и на папу", "Расцвела", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
зарубежные звезды, сальма хайек
Сальма Хайек вывела в свет красавицу-дочку от миллиардера
Фанаты мексикано-американской актрисы в восторге от того, какой обаятельной и привлекательной стала 14-летняя Валентина
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Мексиканская актриса Сальма Хайек вывела в свет дочь, которую родила от миллиардера – юная красавица произвела впечатление на всех поклонников.
Не так давно в США прошла премьера нового фильма от студии Marvel – "Вечные". На красной дорожке перед журналистами и фотокорреспондентами появились многие звезды – от Анджелины Джоли до Сальмы Хайек. Обе пришли на мероприятие с детьми.
Хайек вывела в свет свою подросшую дочь Валентину – 14-летняя красавица отвлекала внимание всех поклонников. Девушка надела мини-платье в горошек и взяла в руки черный клатч.
Сама актриса позировала в черно-золотистом наряде от Gucci с декольте, которое многие фанаты признали слишком откровенным.
"Валентина вся в маму", "Какая красавица девочка", "Похожа на маму и на папу", "Расцвела", – прокомментировали в Сети.
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