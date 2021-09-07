Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/andzhelina-dzholi-tknula-salmu-khayek-litsom-v-tort---video-259393329.html
Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео
Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео
Это мексиканская традиция: то есть в день рождения надо толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:01+0400
2021-09-07T17:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
сальма хайек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23718/59/237185920_0:0:4126:2322_1920x0_80_0_0_2998caaf79d3b8b241c658d61d312b29.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Кинозвезда Анджелина Джоли ткнула лицом в торт Сальму Хайек на ее 55-м дне рождения.Сальма Хайек отпраздновала свое 55-летие в компании друзей и коллеги по фильму Marvel "Вечные" Анджелины Джоли, которая стала почетным гостем.Именинница опубликовала видео, где Сальма сидит в окружении друзей, которые скандируют "mordida". Оказывается, это мексиканская традиция, которая заключается в том, чтобы в день рождения толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок."Мой брат Сами и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую Mordida", – подписала ролик Хайек.Поэтому Джоли и "окунула" коллегу лицом в торт. Видимо, ей это понравилось, ведь Джоли засмеялась, прикрыв лицо руками.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23718/59/237185920_401:0:4056:2741_1920x0_80_0_0_124090d0893b447166bd4d9b4c18639a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анджелина джоли, зарубежные звезды, сальма хайек

Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео

17:01 07.09.2021 (обновлено: 17:52 07.09.2021)
218
© AFP / FREDERIC J BROWNАктриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© AFP / FREDERIC J BROWN
Это мексиканская традиция: то есть в день рождения надо толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Кинозвезда Анджелина Джоли ткнула лицом в торт Сальму Хайек на ее 55-м дне рождения.
Сальма Хайек отпраздновала свое 55-летие в компании друзей и коллеги по фильму Marvel "Вечные" Анджелины Джоли, которая стала почетным гостем.
Именинница опубликовала видео, где Сальма сидит в окружении друзей, которые скандируют "mordida". Оказывается, это мексиканская традиция, которая заключается в том, чтобы в день рождения толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок.
"Мой брат Сами и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую Mordida", – подписала ролик Хайек.
Поэтому Джоли и "окунула" коллегу лицом в торт. Видимо, ей это понравилось, ведь Джоли засмеялась, прикрыв лицо руками.
Читайте также:
"Жду новых приключений" – Сальма Хайек отметила 55-летие
Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала
"Украденные дети": Анжелину Джоли обвиняют в хищении собственного сына
Анджелину Джоли и The Weeknd вновь заметили вместе на фоне слухов о романе
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:41Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси
17:30Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы
17:17"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
16:46В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду
15:44Мобильная вакцинация!
15:41Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
15:36Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
15:21В Батуми протестуют водители-дальнобойщики
15:05В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
14:49Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
14:34В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
13:43Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
13:41Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео
13:02ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина
12:40COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль
12:18Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
12:02Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
11:47Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
11:31Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии
11:14Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована