https://sputnik-georgia.ru/20210907/andzhelina-dzholi-tknula-salmu-khayek-litsom-v-tort---video-259393329.html

Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео

Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео

Это мексиканская традиция: то есть в день рождения надо толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Кинозвезда Анджелина Джоли ткнула лицом в торт Сальму Хайек на ее 55-м дне рождения.Сальма Хайек отпраздновала свое 55-летие в компании друзей и коллеги по фильму Marvel "Вечные" Анджелины Джоли, которая стала почетным гостем.Именинница опубликовала видео, где Сальма сидит в окружении друзей, которые скандируют "mordida". Оказывается, это мексиканская традиция, которая заключается в том, чтобы в день рождения толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок."Мой брат Сами и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую Mordida", – подписала ролик Хайек.Поэтому Джоли и "окунула" коллегу лицом в торт. Видимо, ей это понравилось, ведь Джоли засмеялась, прикрыв лицо руками.Читайте также:

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анджелина джоли, зарубежные звезды, сальма хайек