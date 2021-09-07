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Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео
Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео
Это мексиканская традиция: то есть в день рождения надо толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:01+0400
2021-09-07T17:01+0400
2021-09-07T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Кинозвезда Анджелина Джоли ткнула лицом в торт Сальму Хайек на ее 55-м дне рождения.Сальма Хайек отпраздновала свое 55-летие в компании друзей и коллеги по фильму Marvel "Вечные" Анджелины Джоли, которая стала почетным гостем.Именинница опубликовала видео, где Сальма сидит в окружении друзей, которые скандируют "mordida". Оказывается, это мексиканская традиция, которая заключается в том, чтобы в день рождения толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок."Мой брат Сами и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую Mordida", – подписала ролик Хайек.Поэтому Джоли и "окунула" коллегу лицом в торт. Видимо, ей это понравилось, ведь Джоли засмеялась, прикрыв лицо руками.Читайте также:
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анджелина джоли, зарубежные звезды, сальма хайек
Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео
17:01 07.09.2021 (обновлено: 17:52 07.09.2021)
Это мексиканская традиция: то есть в день рождения надо толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Кинозвезда Анджелина Джоли ткнула лицом в торт Сальму Хайек на ее 55-м дне рождения.
Сальма Хайек отпраздновала свое 55-летие в компании друзей и коллеги по фильму Marvel "Вечные" Анджелины Джоли, которая стала почетным гостем.
Именинница опубликовала видео, где Сальма сидит в окружении друзей, которые скандируют "mordida". Оказывается, это мексиканская традиция, которая заключается в том, чтобы в день рождения толкнуть именинника лицом в торт, чтобы он мог откусить свой первый кусок.
"Мой брат Сами и я пытаемся научить Энджи делать мексиканскую Mordida", – подписала ролик Хайек.
Поэтому Джоли и "окунула" коллегу лицом в торт. Видимо, ей это понравилось, ведь Джоли засмеялась, прикрыв лицо руками.
"Жду новых приключений
" – Сальма Хайек отметила 55-летие
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