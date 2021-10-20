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Сурки зоопарка в Москве впали в зимнюю спячку раньше обычного

Сурки зоопарка в Москве впали в зимнюю спячку раньше обычного

Первыми среди обитателей зверинца в спячку погрузились сурки по прозвищу Арчи, Сара и Нагайна 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сурки из зоопарка российской столицы отправились в зимнюю спячку немного раньше обычного, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зверинца.Бакинский зоопарк вновь начал принимать посетителей – видео >>>"Наши сурки: Арчи, Сара и Нагайна – традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой", – рассказали в пресс-службе, отметив, что в этом году сурки ушли в спячку чуть раньше обычного.Оказывается, когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной, отметили в зоопарке.Любопытно, что готовить свою сурчину к спячке сурки начали еще в середине августа. Они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны."Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы. Она будет выступать в качестве утеплителя, и если снег подтает, не даст воде просочиться в нору.По правилам зоопарка, всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140", – рассказали в пресс-службе.В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео >>>При этом в зимний сезон сурки практически не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. Интересный факт: за период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела. Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 килограммов, то весной он сокращается до 3-3,25 килограмма.О том, когда сурки проснутся, в зоопарке делают следующие прогнозы: "Будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать и до мая. Хотя обычно сурки просыпаются на первой-второй неделе апреля".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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