Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211020/tbilisi-i-odessu-svyazhet-pryamoy-aviareys-261313619.html
Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс
Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс
Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T08:02+0400
2021-10-20T08:02+0400
новости
грузия
туризм
авиасообщение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261313564_43:0:1236:671_1920x0_80_0_0_06fc681e8c18e80926987d95dff57a3c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Низкобюджетная украинская авиакомпания Bees Airline свяжет Тбилиси с Одессой, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты по новому направлению от Агентства гражданской авиации Грузии.Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор &gt;&gt;По словам заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, важно, что, несмотря на пандемию, на авиационный рынок Грузии добавляются новые направления, что будет способствовать развитию местного туризма и гражданской авиации.Авиакомпания Bees Airline вошла на грузинский авиационный рынок в апреле этого года. Изначально авиакомпания открыла воздушную линию Киев-Тбилиси-Киев, а с июня к ним добавились направления Киев-Батуми-Киев и Херсон-Тбилиси-Херсон.Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика &gt;&gt;На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры. По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261313564_192:0:1087:671_1920x0_80_0_0_e833bce24ac1672e6fd60c2b246aa31f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, туризм, авиасообщение в грузии

Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс

08:02 20.10.2021
279
© Bees Airline-Ukrainian low costСамолет украинской авиакомпании Bees Airline
Самолет украинской авиакомпании Bees Airline - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© Bees Airline-Ukrainian low cost
Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Низкобюджетная украинская авиакомпания Bees Airline свяжет Тбилиси с Одессой, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.
Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты по новому направлению от Агентства гражданской авиации Грузии.
Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор >>
По словам заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, важно, что, несмотря на пандемию, на авиационный рынок Грузии добавляются новые направления, что будет способствовать развитию местного туризма и гражданской авиации.

Украина – один из наиболее стратегических целевых туристических рынков Грузии, число посетителей с которого растет с каждым годом. По данным на 2021 год, Украина входит в тройку лидеров по количеству иностранных посетителей. Решение авиакомпании Bees Airline окажет положительное влияние на туристический сектор Грузии, как на традиционные туристические направления, так и на новые направления

Мариам Квривишвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года - Sputnik Грузия
Мариам Квривишвили
замглавы Минэкономики Грузии
Авиакомпания Bees Airline вошла на грузинский авиационный рынок в апреле этого года. Изначально авиакомпания открыла воздушную линию Киев-Тбилиси-Киев, а с июня к ним добавились направления Киев-Батуми-Киев и Херсон-Тбилиси-Херсон.
Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года.
Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика >>
На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры. По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:31Facebook сменит название на следующей неделе, пишут СМИ
08:02Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс
07:31Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Узбекистаном
07:01Грузинские предприниматели выступают за введение обязательной вакцинации
00:36Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек
ВчераДепутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии
ВчераГлава МИД Грузии: тема Саакашвили не рассматривается на встречах с представителями ЕС
ВчераНазван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Баку
ВчераМинюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили
ВчераАвиакатастрофа в США: самолет развалился на куски при взлете
ВчераМосква попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ
ВчераДТП на востоке Грузии: погиб один человек
ВчераВрачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу
ВчераГрузинская теннисистка сыграет в ¼ финала на Кубке Кремля
ВчераКогда Грузия начнет искать новых инвесторов для проекта порта в Анаклия
ВчераКоронавирус в Грузии - начало пятой волны
ВчераКиев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"
ВчераПарламентарии Грузии, Азербайджана и Турции обсудили безопасность в регионе
ВчераВ Батуми из аварийного дома эвакуировали несколько десятков семей
ВчераПартия Саакашвили пытается переписать историю, заявили в "Грузинской мечте"