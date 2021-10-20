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Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс
Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс
Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T08:02+0400
2021-10-20T08:02+0400
2021-10-20T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Низкобюджетная украинская авиакомпания Bees Airline свяжет Тбилиси с Одессой, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты по новому направлению от Агентства гражданской авиации Грузии.Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор >>По словам заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, важно, что, несмотря на пандемию, на авиационный рынок Грузии добавляются новые направления, что будет способствовать развитию местного туризма и гражданской авиации.Авиакомпания Bees Airline вошла на грузинский авиационный рынок в апреле этого года. Изначально авиакомпания открыла воздушную линию Киев-Тбилиси-Киев, а с июня к ним добавились направления Киев-Батуми-Киев и Херсон-Тбилиси-Херсон.Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика >>На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры. По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, туризм, авиасообщение в грузии
Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс
Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Низкобюджетная украинская авиакомпания Bees Airline свяжет Тбилиси с Одессой, говорится в сообщении
Агентства гражданской авиации.
Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты по новому направлению от Агентства гражданской авиации Грузии.
По словам заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, важно, что, несмотря на пандемию, на авиационный рынок Грузии добавляются новые направления, что будет способствовать развитию местного туризма и гражданской авиации.
Украина – один из наиболее стратегических целевых туристических рынков Грузии, число посетителей с которого растет с каждым годом. По данным на 2021 год, Украина входит в тройку лидеров по количеству иностранных посетителей. Решение авиакомпании Bees Airline окажет положительное влияние на туристический сектор Грузии, как на традиционные туристические направления, так и на новые направления
Мариам Квривишвили
замглавы Минэкономики Грузии
Авиакомпания Bees Airline вошла на грузинский авиационный рынок в апреле этого года. Изначально авиакомпания открыла воздушную линию Киев-Тбилиси-Киев, а с июня к ним добавились направления Киев-Батуми-Киев и Херсон-Тбилиси-Херсон.
Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года.
На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры. По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.
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