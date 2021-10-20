https://sputnik-georgia.ru/20211020/tbilisi-i-odessu-svyazhet-pryamoy-aviareys-261313619.html

Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Одессу свяжет прямой авиарейс

Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Низкобюджетная украинская авиакомпания Bees Airline свяжет Тбилиси с Одессой, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам. Авиакомпания уже получила разрешение на полеты по новому направлению от Агентства гражданской авиации Грузии.Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор >>По словам заместителя главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, важно, что, несмотря на пандемию, на авиационный рынок Грузии добавляются новые направления, что будет способствовать развитию местного туризма и гражданской авиации.Авиакомпания Bees Airline вошла на грузинский авиационный рынок в апреле этого года. Изначально авиакомпания открыла воздушную линию Киев-Тбилиси-Киев, а с июня к ним добавились направления Киев-Батуми-Киев и Херсон-Тбилиси-Херсон.Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года.Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика >>На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры. По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, туризм, авиасообщение в грузии