https://sputnik-georgia.ru/20211020/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-prokuratura-nastaivaet-na-areste-figurantov-dela-261320398.html

Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела

Убийство россиянки в Тбилиси: прокуратура настаивает на аресте фигурантов дела

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте на время следствия задержанных в рамках дела об убийстве гражданки России... 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте на время следствия задержанных в рамках дела об убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры.Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от многочисленных ранений.Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек>>Обвинение в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах предъявлено Беке Латария.Еще один задержанный в рамках дела, Бидзина Хасия, обвиняется в попытке убийства полицейских, в сокрытии особо тяжкого преступления и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.Что касается Левана Раджаева, ему прокуратура предъявила обвинение в оказании сопротивления полиции и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах.Детали делаКак утверждает следствие, после убийства Латария обратился к Хасия и попросил помочь скрыться. Когда Хасия заехал за Латария на машине, последний рассказал о ему о совершенном убийстве. Несмотря на это, Хасия все же помог Латария.Когда полиция установила местонахождение Латария и обыскала его, обнаружила при нем героин.Тем временем Хасия скрывался у друга - Раджаева. Когда на место прибыли полицейские, Хасия пригрозил им убийством, сорвал чеку с гранаты. В это время за друга заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, последний бросил приведенную в боевое состояние гранату в полицейских, находящихся на улице у дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась. Позже ее нейтрализовали саперы.Хасия все же был задержан. При нем оказалась еще одна граната.Когда же обыскали Раджаева, у него был обнаружен героин.Латария грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Хасия в случае подтверждения вины может оказаться за решеткой на срок от 16 до 20 лет, а Раджаев - на срок от 8 до 20 лет или бессрочно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, убийство, убийство анастасии шаталовой