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Личный врач экс-президента Грузии заявил об отказе Саакашвили от тюремной больницы
Личный врач экс-президента Грузии заявил об отказе Саакашвили от тюремной больницы
Против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые в этом случае опасаются за безопасность экс-президента 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T23:16+0400
2021-10-21T23:16+0400
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грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили против госпитализации в тюремную клинику, заявил его врач Николоз Кипшидзе.О возможной госпитализации экс-президента Грузии в лечебное учреждение №18, находящемся при Глданской тюрьме ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализировать Саакашвили принудительно будет возможно только при реальной угрозе, когда он сам уже не сможет дать согласия.Между тем, против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые считают, что в этом случае экс-президента могут убить другие заключенные.Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии &gt;&gt;В министерстве юстиции подобное исключают, обещая принять все меры безопасности.Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу &gt;&gt;Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Личный врач экс-президента Грузии заявил об отказе Саакашвили от тюремной больницы

23:16 21.10.2021
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма - журналисты и операторы дежурят у входа
Руставская тюрьма - журналисты и операторы дежурят у входа - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые в этом случае опасаются за безопасность экс-президента
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили против госпитализации в тюремную клинику, заявил его врач Николоз Кипшидзе.
О возможной госпитализации экс-президента Грузии в лечебное учреждение №18, находящемся при Глданской тюрьме ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
"Позиция Михаила Саакашвили в том, что он не ляжет в клинику, которая относится к Глданской тюрьме", - сказал Кипшидзе журналистам.
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализировать Саакашвили принудительно будет возможно только при реальной угрозе, когда он сам уже не сможет дать согласия.
Между тем, против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые считают, что в этом случае экс-президента могут убить другие заключенные.
Саакашвили госпитализируют только в тюремную больницу – премьер Грузии >>
В министерстве юстиции подобное исключают, обещая принять все меры безопасности.
Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу >>
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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